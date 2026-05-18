Taxa de trecere prin Ormuz, oficializată de Iran. Navele plătesc până la 2 milioane de dolari per tranzit, dar în bani chinezești

3 minute de citit Publicat la 21:02 18 Mai 2026 Modificat la 21:02 18 Mai 2026

Teheranul a lansat un organism oficial pentru gestionarea și taxarea navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, într-o mișcare puternic contestată, în timp ce petrolierele se acumulează în zonă și negocierile de pace rămân blocate, scrie Euronews.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat luni lansarea unui cont oficial pe X pentru Autoritatea Strâmtorilor din Golful Persic – organismul pe care Teheranul îl desemnează să gestioneze tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz și să colecteze taxele de trecere, formalizând astfel un sistem care, potrivit unor rapoarte, funcționează deja din martie.

Navele care doresc să tranziteze strâmtoarea trebuie să depună o cerere prin adresa oficială de email a PGSA, furnizând date despre proprietar, asigurare, listele echipajului, declarațiile de marfă și ruta intenționată.

Permisul de tranzit este eliberat doar după aprobarea dosarului de către autoritate și plata unei taxe. Niciun tarif oficial nu a fost publicat. Potrivit unor rapoarte, unele nave au achitat deja până la 2 milioane de dolari (1,7 milioane de euro) per tranzit, plata fiind efectuată în yuani chinezești.

Autoritatea funcționează ca interfață administrativă cu Marina IRGC, care controlează efectiv tranzitele prin această cale navigabilă. IRGC este desemnată organizație teroristă străină de către SUA și UE, printre alții.

Anunțul a venit după săptămâni de confuzie și pericol pentru navele din strâmtoare. După ce Teheranul a anunțat în martie că va taxa trecerea în condiții de siguranță, operatori frauduloși au început să ofere documente de tranzit neoficiale în schimbul unor plăți în criptomonede.

PGSA pare concepută tocmai pentru a înlocui această piață gri cu un canal oficial unic.

Ebrahim Azizi, președintele Comisiei parlamentare pentru Securitate Națională și Politică Externă, a declarat într-un interviu televizat că Teheranul a pregătit un mecanism de gestionare a traficului prin Ormuz pe o rută maritimă desemnată și că detalii suplimentare vor fi anunțate în curând.

Azizi a scris pe X că doar navele comerciale care cooperează cu Iranul vor beneficia de mecanism și că taxele se vor aplica.

Panouri publicitare noi în metroul din Teheran susțin că Iranul ar putea genera până la 100 de miliarde de dolari anual din veniturile strâmtorii Ormuz. Cifra circulă în presa iraniană alături de propuneri de monetizare a cablurilor de date care trec prin zonă.

Conform UNCLOS – Convenția ONU asupra Dreptului Mării –, Strâmtoarea Ormuz intră sub incidența principiului trecerii în tranzit, care protejează libera circulație a navelor comerciale internaționale. Iranul a semnat convenția, dar nu a ratificat-o niciodată.

SUA, statele din Golf și țările europene au respins legalitatea regimului de taxare iranian. Toate aceste state au reiterat că navigația liberă prin strâmtoare trebuie menținută fără taxe sau restricții suplimentare.

Căi navigabile cu o lățime de aproximativ 35 de kilometri la cel mai îngust punct, Strâmtoarea Ormuz asigura înainte de război aproximativ o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate, înainte ca Iranul să o închidă practic navigației comerciale odată cu izbucnirea conflictului, pe 28 februarie. Marina SUA a impus propriul blocaj al porturilor iraniene pe 13 aprilie.

Surse din presa americană au raportat că numărul petrolierelor adunate în jurul Insulei Kharg – principalul terminal de export al țițeiului iranian – a atins cel mai ridicat nivel de la începutul blocadei navale americane, indicând o presiune crescândă pentru deblocarea exporturilor de petrol stagnate.

Agenția iraniană de știri Tasnim a relatat luni că sancțiunile petroliere americane ar putea fi suspendate cel puțin pe durata negocierilor, reiterând totodată cererea Teheranului de eliminare integrală a acestora.

Surse din presa pakistaneză au susținut separat că Islamabadul a transmis Washingtonului o propunere revizuită din partea Iranului, premierul pakistanez Shehbaz Sharif exprimându-și optimismul privind reluarea negocierilor.

„Când am prezentat planul în 14 puncte, partea americană și-a ridicat propriile considerente, iar noi, la rândul nostru, le-am prezentat pe ale noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, referindu-se la propunerea americană.