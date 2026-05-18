Înfrângere uriașă pentru Elon Musk în procesul titanilor tech. A pierdut procesul cu Sam Altman

2 minute de citit Publicat la 21:45 18 Mai 2026 Modificat la 21:53 18 Mai 2026

Elon Musk a pierdut procesul intentat împotriva lui Sam Altman și OpenAI, potrivit deciziei luate luni de un juriu federal. Foto: Getty Images

Juriul federal din Oakland, California, a decis, luni, că Sam Altman și Greg Brockman, directorul executiv și, respectiv, președintele OpenAI, sunt nevinovați la acuzațiile pentru care au fost chemați în instanță de Elon Musk, la rândul său unul dintre fondatorii companiei de Inteligență Artificială, scrie The Guardian.

Concret, jurații i-au găsit pe Altman și Brockman nevinovați la acuzațiile de "îmbogățire injustă" și de încălcare a contractelor încheiate cu Musk la fondarea startup-ului.

Verdictul juriului reprezintă o respingere categorică a susținerilor făcute de cel mai bogat om din lume, conform căruia Altman "a furat o organizație caritabilă" pentru a se îmbogăți, notează The Guardian.

Ce au decis jurații are valoare consultativă, neobligatorie.

Însă judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers a declarat imediat că va fi de acord cu hotărârea juriului.

Trei săptămâni de proces Musk vs Altman

Juriul format din nouă persoane a început deliberările luni dimineață, după un proces de trei săptămâni, în care au depus mărturie mai mulți dintre cei mai importanți directori executivi din Silicon Valley.

Musk, Altman, Brockman și șeful Microsoft, Satya Nadella, au fost supuși unor interogatorii intense în sala de judecată, potrivit publicației britanice.

Verdictul care încheie unul dintre cele mai urmărite procese din domeniul tehnologiei a dat ocazia unei incursiuni în culisele istoriei tensionate a OpenAI și a luptei a două dintre cele mai mari nume ale industriei.

Deși a fost o victorie pentru Altman, cazul a făcut publice multe detalii și episoade nefavorabile care i-au implicat pe ambii magnați.

Procesul intentat de Elon Musk solicita redistribuirea a 134 de miliarde de dolari de la divizia pro-profit a OpenAI către organizația non-profit.

De asemenea, Musk a cerut înlăturarea lui Altman și Brockman din funcțiile lor de la OpenAI, precum și anularea restructurării firmei în entitate comercială orientată către profit.

Musk susține că Altman "l-a înșelat" în urmă cu 11 ani să participe la fondarea OpenAI

În esență, inițiatorul procesului i-a acuzat pe Altman și Brockman că au încălcat un acord încheiat la fondarea OpenAI atunci când au restructurat compania într-o entitate pro-profit.

Musk i-a reproșat lui Altman "l-a înșelat" să co-fondeze OpenAI în 2015 ca "organizație non-profit în beneficiul umanității", apoi a transformat-o pentru câștigul personal.

OpenAI a respins toate afirmațiile lui Musk.

Conform avocaților apărării, Elon Musk a fost întotdeauna la curent cu planurile de a face din OpenAI o entitate profitabilă.

El ar fi motivat de "gelozie", după o încercare eșuată de a prelua entitatea în 2018, părăsind OpenAI la scurt timp după aceea, au argumentat apărătorii lui Altman și Brockman.

În prezent, OpenAI se află în continuare sub supravegherea organizației non-profit și rămâne dedicată misiunii de a ajuta lumea cu tehnologia sa, au conchis avocații celor doi.