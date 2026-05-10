Dezvăluiri din interiorul OpenAI în procesul lui Elon Musk cu Sam Altman: "Compania putea exploda complet”

Fosta directoare tehnologică a OpenAI, Mira Murati, a depus mărturie video miercuri în procesul dintre Elon Musk și OpenAI, descriind un stil de conducere necinstit din partea CEO-ului OpenAI, Sam Altman, și tensiunile dintre membrii consiliului de administrație în timpul concedierii lui Altman, potrivit Forbes.

Murati, care a părăsit OpenAI în 2024 pentru a fonda startup-ul de inteligență artificială Thinking Machines Lab (evaluat la 12 miliarde de dolari), a depus mărturie după două zile de mărturie a președintelui OpenAI, Greg Brockman.

Întrebată despre stilul de conducere al lui Altman, Murati a spus că acesta „nu a fost întotdeauna” sincer cu ea, a subminat-o în funcția de CTO și i-a pus pe alți directori OpenAI unii împotriva altora.

Murati a descris, de asemenea, experiența sa atunci când membrii consiliului de administrație OpenAI l-au concediat pe Altman în noiembrie 2023, povestind cum membrii consiliului i-au cerut să preia funcția de CEO în timp ce ea a rămas în contact strâns cu CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, precum și „haosul complet și absolut” din jurul deciziei: „OpenAI era în pericol catastrofal de a se destrăma. Eram îngrijorată că firma ar putea exploda complet.”

Când a fost repus în funcție, Altman și-a continuat stilul de conducere, inclusiv obiceiul de a amâna deciziile importante și de a spune diferitelor persoane lucruri diferite pe baza a ceea ce credea că vor să audă, creând un „mediu de lucru foarte dificil și haotic”, a mărturisit Murati.

Murati s-a alăturat OpenAI în 2018 și a ajuns la funcția de director tehnic, supraveghind echipele de inginerie, cercetare, produs și siguranță ale companiei, ocupând în același timp funcția de persoană principală pentru parteneriatul OpenAI cu Microsoft.

Microsoft a investit peste 13 miliarde de dolari în OpenAI din 2019, devenind cel mai mare investitor al producătorului de ChatGPT și compania care furnizează puterea masivă de calcul de care OpenAI are nevoie pentru a-și construi modelele. În schimb, Microsoft a obținut drepturile de a utiliza tehnologia OpenAI în propriile produse, inclusiv căutarea Bing, asistentul Copilot și afacerea sa în cloud Azure. Această relație strânsă se află în centrul procesului lui Musk, care susține că OpenAI și-a trădat promisiunea inițială de a fi o organizație non-profit care lucrează în beneficiul umanității și a devenit, în schimb, un motor de profit pentru Microsoft. Murati a contribuit la negocierea a trei acorduri cu Microsoft de-a lungul anilor, fiecare apropiind cele două companii.

În noiembrie 2023, consiliul de administrație al OpenAI l-a concediat brusc pe Altman și l-a demis pe Brock, făcându-o pe Murati director executiv interimar pentru scurt timp, înainte ca Altman să se întoarcă câteva zile mai târziu, după ce sute de angajați, inclusiv directorul științific Ilya Sutskever, au semnat o petiție în acest sens. Nadella s-a oferit public să-l angajeze pe Altman și pe orice membru al personalului OpenAI care a dezertat la Microsoft în câteva zile de la concediere.

Murati a mărturisit că, în timpul haosului din noiembrie 2023, s-a temut că cercetătorii OpenAI vor trece la laboratoare rivale de inteligență artificială, în special DeepMind de la Google, condus de CEO-ul Demis Hassabis, precum și la xAI, competitorul pe care Musk îl lansase cu doar câteva luni mai devreme, în iulie 2023. Împiedicarea dezertării angajaților era o preocupare atât de presantă încât mobilizarea lor în jurul celor mai mari parteneri ai OpenAI, Microsoft și Salesforce, a devenit o parte cheie a planului lui Murati de a menține compania unită, a spus ea.

Musk a mărturisit săptămâna trecută că a cofondat OpenAI pentru a crea un „contrabalans față de Google” în ceea ce privește îngrijorările legate de abordarea companiei privind siguranța inteligenței artificiale.