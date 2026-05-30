Cratere, cenușă și resturi în ocean: ce lasă în urmă rachetele când eșuează la lansare

8 minute de citit Publicat la 18:51 30 Mai 2026 Modificat la 18:51 30 Mai 2026

Lansările spațiale se înmulțesc, iar rachetele devin tot mai mari și mai puternice. Dar, atunci când lucrurile merg prost – așa cum s-a întâmplat cu Starship a SpaceX în 2023 sau cu New Glenn a Blue Origin în mai 2026 –, exploziile lasă în urmă cratere, resturi împrăștiate pe kilometri întregi și poluare în zone naturale protejate, scrie BBC. Pe măsură ce cosmodromurile se apropie tot mai mult de rezervațiile de faună sălbatică, organizațiile de mediu trag un semnal de alarmă: cine protejează ecosistemele când rachetele eșuează?

Când Starship, racheta SpaceX, s-a desprins greoi de rampa de lansare și s-a ridicat pe cerul Texasului, pe 20 aprilie 2023, puțini se așteptau ca zborul inaugural al celei mai puternice rachete din lume să dureze atât cât a durat.

Aplauzele au izbucnit în rândul mulțimii adunate pe șoselele din apropiere, în timp ce Starship depășea turnul de lansare, iar cele 33 de motoare ale sale o propulsau pe un cer fără niciun nor.

Apoi – la trei minute și 57 de secunde după decolare, dintr-un zbor planificat să dureze 90 de minute – nava a explodat, prăbușindu-se înapoi în mare într-o ploaie de resturi. Inginerii SpaceX au descris explozia drept o „dezasamblare rapidă și neprogramată”; proprietarul companiei, Elon Musk, a numit-o „palpitantă”. Misiunea a fost declarată un succes.

A fost, fără îndoială, palpitantă și, din punct de vedere ingineresc, cu siguranță un succes. Starship împinge limitele tehnologiei rachetelor și, după cel mai recent zbor din iunie 2024, este considerată de unii pe drumul cel bun spre a deveni un mijloc viabil de a trimite sateliți – și, într-o zi, oameni – pe orbită și mai departe, spre Lună. Însă, odată încheiată transmisiunea în direct a primului zbor, inginerii au făcut o descoperire șocantă: lansarea distrusese nu doar racheta, ci și rampa de lansare în sine.

Mai mult, ea împrăștiase resturi pe o suprafață întinsă din jur. Iar odată cu recenta explozie catastrofală a rachetei New Glenn, aparținând Blue Origin, în timpul unui test de rutină al motoarelor sale pe 28 mai 2026, se ridică noi întrebări despre impactul asupra mediului al lansărilor spațiale atunci când lucrurile merg îngrozitor de prost.

Boca Chica, între ocean și rezervații naturale

Situl de lansare al SpaceX de la Boca Chica se află la granița sudică a Statelor Unite, cu vedere spre Golful Mexic. Compania lansează spre est pentru a profita de rotația Pământului, cu avantajul suplimentar că eventualele resturi de rachetă cad în ocean (deși efectele acestor prăbușiri asupra mediului marin rămân în mare parte necunoscute).

Zona este înconjurată de parcuri statale și terenuri ale rezervației naționale de faună sălbatică – un spațiu important pentru plante protejate și păsări migratoare.

Când motoarele s-au aprins, în aprilie 2023, rampa a fost învăluită într-un nor de praf și fum care ascundea o adevărată explozie de resturi: racheta a săpat un crater în structură și a aruncat nisip, pământ, bucăți de metal și beton la distanțe de până la 10 kilometri.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar camerele de la distanță au surprins o parte din pagube. Postul public de radio local a relatat că peste comunitățile din apropiere cădea „cenușă” și, ulterior, că zonele de conservare din jur erau presărate cu resturi. Pagubele au fost documentate oficial de Serviciul american pentru Pește și Faună Sălbatică, iar Starship a fost interzisă la zbor.

Înainte de lansare, SpaceX acceptase respectarea unor condiții stricte de mediu și testase rampa cu racheta fixată și motoarele pornite, dar nu la putere maximă. Într-o postare pe X de după lansare, Musk a recunoscut că o „placă masivă de oțel răcită cu apă”, menită să fie amplasată sub rachetă la decolare, nu fusese gata la timp.

De atunci, compania a reconstruit rampa după un proiect îmbunătățit. Dar explozia a scos la iveală o îngrijorare tot mai mare în rândul organizațiilor de mediu.

Pe măsură ce numărul obiectelor lansate în spațiu crește an de an – ajungând acum la mii – și se dezvoltă noi lansatoare, multe organizații se tem de impactul neintenționat al tehnologiei rachetelor, mai ales atunci când ceva nu funcționează.

„E greu să privești aceste explozii uriașe”, spune Sarah Gaines Barmeyer, vicepreședintă adjunctă pentru programe de conservare în cadrul National Parks Conservation Association (NPCA) din SUA. „Cantitatea de distrugere a mediului pe care o provoacă prin resturi, riscul de incendii, poluarea aerului și a apei — ne-am dori să vedem mai multă siguranță și mai multe teste înainte să lansăm nave spațiale lângă zone protejate”.

Acțiuni în justiție și planuri de extindere

În urma exploziei de la Boca Chica, mai multe grupuri de conservare au depus o plângere în instanță împotriva autorităților de reglementare, pentru că au permis lansarea. NPCA avertizează, la rândul ei, asupra riscului mai larg pentru zonele de litoral. Organizația militează în prezent împotriva dezvoltării unui sit comercial de lansare pe coasta statului Georgia, lângă o zonă sălbatică protejată, și se numără printre cei îngrijorați de planurile de extindere de la Cape Canaveral, în Florida.

Deși amploarea exactă a poluării provocate la Cape Canaveral de explozia rachetei Blue Origin din mai 2026 urmează încă să fie analizată, primele rapoarte indică faptul că aceasta și-a distrus rampa de lansare și a avariat mai multe clădiri din apropiere. Resturi potențial periculoase de la rachetă ar fi fost aruncate în ocean și sunt așteptate să fie aduse la mal în zilele următoare, potrivit companiei.

Cunoscut drept baza lansărilor NASA, Cape Canaveral face acum obiectul unei evaluări de impact asupra mediului realizate de Departamentul Forțelor Aeriene, în vederea construirii unei noi rampe destinate rachetei Starship.

Au fost organizate recent o serie de întâlniri publice în zonă pentru a sonda opinia localnicilor. Unul dintre amplasamentele propuse ar presupune reamenajarea unei rampe existente, dar celălalt – un plan potențial mai controversat – ar însemna construirea uneia complet noi, mai aproape de perimetru.

„Aceste locuri sunt obișnuite cu efectele industriei spațiale”, spune Barmeyer. „Dar ceea ce vedem acum, în noile propuneri, este că se apropie tot mai mult de zonele protejate, iar asta ne îngrijorează”.

Cape Canaveral este înconjurat de plante și faună de importanță internațională, inclusiv Rezervația Națională de Faună Sălbatică Merritt Island – una dintre cele mai diverse zone biologice din lume.

„Cape Canaveral adăpostește aproximativ 1.133 de specii de plante, 141 de specii de pești, 74 de amfibieni și reptile, 318 de păsări și 29 de mamifere diferite în limitele sale”, spune Don Dankert, șeful echipei de management al mediului de la Centrul Spațial Kennedy al NASA, de la Cape Canaveral. „Douăzeci și una dintre aceste specii sunt protejate la nivel federal, precum lamantinii, broaștele țestoase marine și vulturii pleșuvi americani”.

Decenii de monitorizare la NASA

NASA monitorizează de peste 40 de ani efectele lansărilor din zonă, încă de la primele zboruri ale navetei spațiale.

Într-o declarație pentru BBC, agenția a precizat că, după 135 de lansări într-o perioadă de 30 de ani, principalele efecte au fost „acumularea de particule de aluminiu, afectarea vegetației și scăderea temporară a pH-ului în apele învecinate”.

NASA atribuie aceste efecte propulsantului ars în boosterele cu combustibil solid ale navetei și afirmă că rezultate similare au fost înregistrate după lansarea misiunii Artemis din noiembrie 2022 (care folosește aceeași tehnologie). Agenția spune că monitorizează și calitatea apei și a aerului și că „impactul acut al lansărilor navetei asupra populațiilor de faună sălbatică a fost minim .

„Toate vehiculele folosite în lansările NASA sunt testate amănunțit înainte să li se permită decolarea”, spune Dankert. „O parte din acest proces constă în a ne asigura că impactul asupra mediului este minim și că nu va provoca daune pe termen lung ecosistemului”.

Nu același lucru se poate spune despre echivalentul rusesc – Baikonur, din Kazahstan, primul cosmodrom din lume. O poveste-avertisment despre ambiția spațială lipsită de reglementări: vaste suprafețe din stepa plată au fost otrăvite de combustibil cancerigen scurs din rachetele abandonate.

S-ar putea, de fapt, argumenta că amplasarea complexului de la Cape Canaveral acolo unde se află a contribuit chiar la conservarea mediului.

O bună parte din coasta Floridei din apropiere a fost suprasaturată cu hoteluri, restaurante și blocuri – întruchiparea versului lui Joni Mitchell despre „a betona paradisul ca să faci o parcare” –, dar, din cauza preocupărilor de securitate și a riscului de explozii, nimeni nu poate construi prea aproape de situl de lansare.

Europa, în pragul propriei lansări

Între timp, la Kourou, în Guyana Franceză, Agenția Spațială Europeană (ESA) se pregătește pentru zborul inaugural al propriei rachete gigant, Ariane 6.

Cosmodromul european, întins pe 650 de kilometri pătrați, este situat chiar la nord de ecuator, mărginit de mlaștini cu mangrove și înconjurat de pădure tropicală – casa unei biodiversități bogate, printre care și jaguarul, a treia cea mai mare felină din lume, considerată o specie „aproape amenințată”.

„Este foarte bine conservat”, spune Luce Fabreguettes, șefa infrastructurii din cadrul directoratului ESA pentru transport spațial. „În interiorul perimetrului cosmodromului nu se practică agricultura, deci nu există substanțe chimice sau pesticide, iar vânătoarea este interzisă în zonă”.

Cosmodromul este monitorizat constant pentru calitatea aerului, solului și apei, iar în jurul clădirilor și infrastructurii sunt luate măsuri pentru protejarea faunei. Un parc solar recent, de pildă, a fost prevăzut cu un gard cu orificii prin care pot trece broaștele.

Dar, la fel ca la Cape Canaveral, în privința impactului lansărilor au fost înregistrate niveluri ridicate de aluminiu și aciditate provenite din gazele de eșapament ale rachetelor cu combustibil solid.

„Impactul este foarte redus, foarte tranzitoriu și se extinde doar pe aproximativ 500 de metri în jurul sitului de lansare”, spune Fabreguettes.

Asamblarea finală a primei rachete Ariane 6 are loc chiar pe rampa de lansare, în pregătirea unui zbor programat pentru luna iulie. După cum, fără îndoială, ar putea confirma Musk, când vine vorba de zboruri inaugurale, eșecul este întotdeauna o posibilitate. Iar veteranii programului de lansare al ESA vor fi cu siguranță emoționați.

Prima rachetă Ariane 5 a fost lansată în iunie 1996 și a rezistat doar 39 de secunde înainte să explodeze, din cauza unei erori de software. Deși așteptările privind zborul succesoarei sale rămân ridicate, planificatorii misiunii au analizat deja scenariile cele mai sumbre.

Pe lângă faptul că lansarea va avea loc doar atunci când vântul va împinge resturile spre larg, racheta este proiectată ca, în cazul dezintegrării, să se rupă în bucăți mici, pentru a reduce pagubele la impactul cu solul.

De la primele imagini ale fragilei noastre planete albastru-verzui văzute din spațiu, până la sateliții de astăzi care monitorizează vremea și schimbările climatice, spațiul ne-a transformat profund perspectiva asupra mediului terestru. Dar dezvoltarea necontrolată a cosmodromurilor sau graba de a crea noi sisteme de lansare fără a lua în calcul impactul eșecurilor riscă să submineze acest efort.

Barmeyer rămâne totuși optimistă: „Credem cu adevărat că putem găsi un echilibru și că industria și conservarea pot coexista”.