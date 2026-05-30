Revoltă în Poliție din cauza legii salarizării unitare. Sindicatele amenință cu proteste uriașe: „Scad salariile cu 1.000-1.500 lei”

Publicat la 18:13 30 Mai 2026 Modificat la 18:16 30 Mai 2026

Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), a amenințat cu proteste și greve care ar putea bloca sistemul de apărare și ordine publică, dacă proiectul legii salarizării unitare rămâne în forma actuală. Liderul sindical a declarat că, dacă va fi adoptată, legea ar putea duce la scăderi salariale de 1.000–1.500 de lei. Zelca a atras atenția că angajații din sistemul de ordine publică și apărare sunt la fel de esențiali în contextul actual, marcat de războiul de la graniță, cu efecte și asupra României, la fel cum au fost medicii în timpul pandemiei.

Noul proiect al legii salarizării unitare, publicat în dezbatere publică de ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru, a provocat revoltă în toate sectoarele administrației publice. Asistenții, profesorii, grefierii, angajații de la ANAF și din Vămi au dat startul protestelor și grevelor. Polițiștii sunt, de asemenea, extrem de nemulțumiți de modificările salariale.

Polițiștii amenință cu proteste

Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), a avertizat că vor urma proteste, care ar putea duce la blocarea sistemului național de apărare publică.

„Urmează negocieri, urmează discuții, cu siguranță vor urma proteste, pentru că vom bloca și sistemul dacă va fi nevoie, pentru că nu putem să acceptăm acest proiect de lege care efectiv își bate joc de armată, de poliție, de personalul contractual, de funcționari publici”, a spus Zelca.

Liderul sindical a declarat că, dacă această lege intre în vigoare în forma ei de acum, salariile angajaților pe care îi reprezintă vor scădea cu sume între 1.000 și 1.500 de lei.

„Nicidecum nu este o salarizare unitară. (Proiectul n.red) nemulțumește și polițiștii, și funcționarii publici, și personalul contractual din familia ocupațională apărare ordine publică și securitate națională.

Să nu uităm că noi urmărim trei familii ocupaționale. Sănătate, unde avem asistenții și medicii din spitalele militare și spitalele MAI, anexa șase pentru apărare ordine publică și siguranță națională unde sunt polițiștii și anexa opt unde sunt funcționarii publici și personalul contractual din MAI și MApN.

Scad salariile cu 1000-1.500 lei. Apare acea sumă compensatorie despre care vorbește toată lumea, numai că acea sumă compensatorie este garantată până în 2031 și nu știm cum va fi tratată din punct de vedere juridic. Dacă va fi luată în bază ca bază de calcul pentru sporuri, dacă va fi luată ca bază de calcul pentru pensii, de exemplu.

Cert este că actuala lege 153 din 2017, deși este aplicată în proporție de 70%, este mai bună decât legea propusă de acest guvern care este totuși demis prin moțiune de cenzură. Un aspect de neconstituționalitate pe care îl vom ataca și noi prin Avocatul Poporului și prin solicitări către partidele parlamentare”, a spus Zelca.

Vasile Zelca a atras atenția că legea îi dezavantajează pe acei angajați de care are cea mai mare nevoie statul în prezent.

„Asta în contextul în care, de exemplu, să nu uităm ce s-a întâmplat cu acea dronă rusească, care a căzut pe un bloc. Deci, avem un război la graniță, care, iată, ne amenință în mod direct și noi nu facem decât să ne batem joc de armată, de poliție și de civilii care lucrează în acest sistem care este vital în acest moment.

Exact cum a fost vital sistemul de sănătate pe timpul pandemiei. Acum, acest sistem apărare, ordine publică și securitate națională trebuie tratat cu maximă seriozitate, pentru că nu poți să te joci. Degeaba aduci tancuri, degeaba, aduci logistică, dacă nu vei avea cu cine să o manevrezi ca să zic așa. Gândiți-vă unui soldat salariul de grad de la 1.584 lei, îi scade la 410 lei. E e o bătaie de joc, e noaptea minții ce se întâmplă acolo”, a spus liderul sindical.

Revoltă în sistemul public

Legea ar trebui să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027. Proiectul prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Actul normativ trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare pentru a respecta termenul de 1 iulie 2026 din PNRR.

Economiștii spun că, în forma actuală, legea îi favorizează tot pe cei privilegiați.

„Nu este o lege a salarizării unitare în sectorul bugetar, pentru că avem o mulțime de instituții, de la autorități precum ANRE, ASF, Banca Națională și altele, unde salariile și indemnizațiile sunt de câteva ori mai mari decât ceea ce vedem acum la președintele României. De acele salarii nu se atinge nimeni”, a declarat Adrian Negrescu.

Cel mai mare salariu la stat va fi cel al președintelui României, în timp ce șeful Armatei va câștiga cu câteva mii de lei mai puțin decât un deputat:

Președintele României: 32.800 de lei (brut);

Prim-ministrul României: 30.750 de lei (brut);

Ministru în Guvernul României: 26.650 lei (brut);

Deputat sau senator în Parlament: 24.600 lei (brut);

Șeful Armatei- 20.500 lei (brut);

Soldat: 4.674 lei (brut);

Sergent: 5.860 lei (brut);