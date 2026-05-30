SUA, Marea Britanie și Australia lansează „pilonul doi” din AUKUS: vor dezvolta vehicule submarine fără pilot

Publicat la 16:52 30 Mai 2026 Modificat la 17:06 30 Mai 2026

Submarinele fără pilot (UUV) ar urma să fie livrate începând cu anul 2027. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/ Getty Images

Statele Unite, Marea Britanie şi Australia lucrează împreună pentru a dezvolta vehicule submarine fără pilot (UUV), în cadrul pactului lor trilateral de apărare AUKUS, a declarat sâmbătă secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, relatează Agerpres.

Programul face parte din aşa-numitul „Pilon Doi” al AUKUS, menit să dezvolte tehnologii avansate de apărare, precum calculatoare cuantice, tehnologii submarine, hipersonice, inteligenţă artificială.

Programul va îmbunătăți capacitățile de recunoaștere și lovire ale celor trei națiuni și „va consolida superioritatea în războiul antisubmarin și în lupta împotriva navelor de suprafață, în operațiunile de contracarare a minelor, în războiul electronic și în manevrele desfășurate în zonele litorale contestate”, potrivit unui comunicat al AUKUS, citat de Reuters,

„Acest proiect emblematic va oferi o serie de încărcături UUV multi-misiune extrem de adaptabile, concepute pentru a sprijini operaţiunile submarine şi a menţine avantajul nostru colectiv în domeniul maritim”, a declarat Pete Hegseth.

La rândul său, ministrul britanic al Apărării, John Healy, a spus că acest program va aduce „cele mai avansate tehnologii de luptă” forțelor armate ale celor trei țări.

„Aceasta le va oferi rapid forţelor noastre cele mai avansate tehnologii de luptă, deoarece împreună vom produce o gamă de senzori şi sisteme de arme de ultima generaţie pentru drone submarin. Prea mult timp, în cadrul AUKUS am vorbit prea mult şi am livrat prea puţin”, a declarat Healey, care a vorbit alături de Hegseth şi de omologul lor australian în marja Dialogului Shangri-La din Singapore.



AUKUS a fost creat în 2021 de cele trei ţări pentru a combate puterea tot mai mare a Chinei în regiune.

Beijingul a calificat acest pact drept periculos şi a avertizat că el ar putea stimula o cursa regională a înarmărilor.