China a sfidat SUA înainte de pactul AUKUS: a trimis nave de război în largul insulelor Aleutine

Incidentul, relatat în presa sin SUA, a avut loc între 29 și 30 august 2021.

Imaginile au fost date publicității abia în aceste zile de către armata americană.

Potrivit militarilor americani, navele chineze au fost depistate "în interiorul zonei economice exclusive a SUA".

Identitatea și rolul militar al navelor chineze nu au fost comunicate de autoritățile SUA.

La rândul lor, autoritățile japoneze au raportat că patru nave chineze ale Armatei de Eliberare a Poporului au tranzitat strâmtoarea Soya de la est spre vest și este probabil că aceste vase sunt cele identificate la finele lui august în zona Aleutinelor.

Ar fi vorba de două distrugătoare, o navă de reaprovizionare și o navă auxiliară de cercetare și informare.

Publicația americană The Drive notează că, din fotografiile date publicității, se vede cum căpitanul navei Gărzii de Coasă americane inițiază o conversație cu una din navele chineze.

JUST IN: US Coast Guard Cutter USCGC Bertholf (WMSL-750) closely monitors vessels from Chinese PLA Navy operating as part of a four-ship task force in international waters inside US Exclusive Economic Zone off Aleutian Island coast on Aug. 29.



? @DVIDSHub pic.twitter.com/k7GonU6wQz