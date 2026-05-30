Miliardarul Peter Thiel a șocat pe toată lumea: s-a mutat în Argentina. De ce a plecat fondatorul Palantir din SUA

2 minute de citit Publicat la 16:34 30 Mai 2026 Modificat la 16:34 30 Mai 2026

Cofondatorul PayPal și Palantir este cunoscut pentru viziunile sale libertariene. Foto: Getty Images

Miliardarul tech Peter Thiel pare să își fi găsit un nou refugiu în caz de criză, relatează Business Insider. Nu este singurul dintre ultra-bogații lumii care privește dincolo de granițele Americii pentru siguranță financiară și nu numai. Însă destinația aleasă este... atipică. Argentina are un istoric îndelungat de inflație, crize valutare și schimbări legislative bruște.

Cofondatorul PayPal și Palantir, cunoscut pentru viziunile sale libertariene, petrece tot mai mult timp în Argentina, potrivit The New York Times. Acolo și-a înscris copiii la școală și a cumpărat o locuință într-unul dintre cele mai bogate cartiere din Buenos Aires.

În rândul ultra-bogaților, mutarea lui Thiel se înscrie într-o tendință mai amplă. Cei foarte bogați își tratează viața din America ca pe o parte a unui portofoliu de investiții: încă merită să pariezi pe ea, dar devine tot mai evident că necesită o strategie de protecție.

„Există o tendință clară către diversificarea suverană”, a declarat Charlie Garcia, fondatorul clubului exclusivist R360 pentru centimilionari. Aceasta include „mai multe pașapoarte, mai multe regimuri fiscale și cel puțin o jurisdicție de rezervă în emisfera sudică”.

De ce pleacă miliardarii din SUA

Există numeroase locuri care concurează pentru a deveni noua destinație preferată a miliardarilor. Anul trecut, Noua Zeelandă a înregistrat o creștere a cererilor venite din partea americanilor după relaxarea regulilor programului său de vize pentru investitori. Costa Rica și Thailanda au înregistrat, de asemenea, creșteri ale numărului de migranți cu venituri ridicate.

Iar unii oameni foarte bogați își mută complet viața în alte țări, nu doar cumpără locuințe secundare în străinătate. Anul trecut, un număr record de 142.000 de persoane cu avere mare (persoane care dețin peste 1 milion de dolari în active lichide) au migrat către alte țări, potrivit firmei de cercetare a averilor private Henley & Partners. Se estimează că acest număr va depăși 165.000 în acest an.

Însă migrația este doar o parte a poveștii. Pentru cele mai bogate familii, adevărata miză este flexibilitatea și posibilitatea de a avea opțiuni.

Garcia a spus că taxele reprezintă un motiv important. În California, unde mulți dintre cei mai bogați americani și-au construit companiile, legislatorii analizează o propunere care ar putea impune un impozit unic de 5% asupra averii nete a miliardarilor rezidenți în stat. În același timp, New York City a adoptat o taxă pentru proprietățile secundare de lux.

Există și preocupări mai sumbre, poate chiar himerice, legate de realinieri politice și amenințări globale existențiale, de la evoluția necontrolată a inteligenței artificiale până la o posibilă escaladare nucleară.

„Sună melodramatic până când participi la discuțiile confidențiale de la cină”, a spus Garcia. „Pentru acest grup, Conul Sudic al Americii de Sud pare o distanță sigură, atât la propriu, cât și la figurat.”

Totuși, Argentina reprezintă o alegere neobișnuită ca plasă de siguranță, a adăugat Garcia. Țara are un istoric îndelungat de inflație, crize valutare, controale asupra capitalului și schimbări legislative bruște, aică exact tipul de instabilitate pe care familiile foarte bogate îl evită de obicei.

Poate însă tocmai această contradicție este esențială. Argentina nu trebuie să devină următorul Miami pentru a conta. Pentru clasa miliardarilor, este pur și simplu încă o ușă pe care o pot păstra deschisă.