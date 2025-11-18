Bloomberg: Mișcare surpriză a miliardarului Peter Thiel. Și-a vândut toate acțiunile la cea mai mare companie din lume

Miliardarul american Peter Thiel. Foto: Getty Images

Fondul speculativ al lui Peter Thiel, CEO-ul Palantir, și-a vândut participațiile la Nvidia Corp. în al treilea trimestru. Fondul și-a vândut întreaga poziție de 537.742 de acțiuni la cel mai important producător de cipuri de inteligență artificială din lume, care ar fi valorat aproximativ 100 de milioane de dolari pe baza prețului de închidere din 30 septembrie. Fondul Thiel Macro are acum ca principale pariuri Apple Inc., Microsoft Corp. și o participație redusă la Tesla Inc., conform unui document depus la 13F, scrie Bloomberg.

Mutarea lui Thiel vine într-un moment de îngrijorări crescânde cu privire la o bulă investițională în inteligența artificială, care a transformat Nvidia în cea mai valoroasă companie din lume. Managerul de fonduri speculative Michael Burry a fost probabil cel mai important critic, dezvăluind pariuri pesimiste împotriva Nvidia și Palantir Technologies Inc.

SoftBank Group Corp. din Japonia a anunțat, de asemenea, că și-a vândut acțiunile la Nvidia în octombrie pentru 5,83 miliarde de dolari, în mare parte pentru a ajuta la finanțarea altor investiții în inteligență artificială. Thiel a fost mai puțin optimist în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale decât fondatorul SoftBank, Masayoshi Son, dar ambii au ales să își vândă acțiunile cam în perioada în care Nvidia a devenit prima companie care a depășit o evaluare de 5 trilioane de dolari.

Acțiunile Nvidia, care au crescut cu doar aproximativ 2% de la sfârșitul lunii septembrie, au scăzut cu aproximativ 1% în tranzacțiile pre-market din SUA. O analiză a 13 declarații depuse de 909 fonduri speculative a constatat o împărțire uniformă a sentimentului investitorilor față de producătorul de cipuri: 161 și-au majorat pozițiile de investiții în Nvidia, în timp ce 160 le-au redus în cele trei luni până în septembrie. Opiniile rămân împărțite cu privire la perspectivele companiilor de inteligență artificială, care continuă să atragă și să cheltuiască fonduri la rate ridicate, dar încă nu au demonstrat modele de monetizare care ar amortiza investițiile mari.

Thiel a susținut, de asemenea, un startup american numit Substrate, care aspiră să concureze în producția de semiconductori de inteligență artificială, precum și startup-urile de inteligență artificială Mercor și Cognition AI, printre diversele sale pariuri.

Scion Asset Management, compania lui Burry, a dezvăluit luna aceasta că a cumpărat opțiuni de vânzare pe Nvidia și Palantir, poziții care ar beneficia de scăderile prețurilor acțiunilor. Burry, care a devenit faimos pentru pariul său din 2008 împotriva pieței imobiliare din SUA, a postat și un mesaj criptic pe X: „uneori, vedem bule”.