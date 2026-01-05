Încă o țară cere anularea tuturor vizelor pentru americani. Alte trei state au făcut acelaşi lucru

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

După ce Donald Trump a extins interdicția de călătorie impusă în timpul primului său mandat la Casa Albă la încă 20 de țări și la Autoritatea Palestiniană în decembrie anul trecut, cel puțin alte trei state au răspuns la rândul lor prin interdicții de vize pentru americani. Pe 26 decembrie, statul vest-african Niger a anunțat că „interzice complet și permanent eliberarea vizelor tuturor cetățenilor americani și interzice pe termen nelimitat intrarea pe teritoriul său pentru cetățenii Statelor Unite”. Acum, un total de patru ţări au anulat eliberarea vizelor pentru americani, scrie publicaţia The Street.

După ce a fost inclusă în lista țărilor ai căror cetățeni au interdicție completă de intrare în SUA în iunie anul trecut, guvernul Ciadului a anunțat în mod similar că acționează pe baza „principiilor reciprocității și suspendă acordarea vizelor cetățenilor Statelor Unite ale Americii".

Începând cu ianuarie 2026, 39 de țări se confruntă fie cu o interdicție totală de călătorie, fie cu restricții privind diferite tipuri de vize pentru intrarea în Statele Unite.

Burkina Faso și Mali interzic călătoriile din SUA

Burkina Faso, o țară fără ieșire la mare care are granițe cu alte șase țări, a anunțat că a implementat „măsuri echivalente de vize pentru cetățenii Statelor Unite ale Americii”.

Deși acest lucru înseamnă, în prezent, o interdicție totală a vizelor necesare pentru a intra în țară, Burkina Faso a transmis că „rămâne angajată față de respectul reciproc, egalitatea suverană a statelor și principiul reciprocității în relațiile sale internaționale”.

Din cauza unei istorii de zeci de ani de război şi violență politică, călătoriile occidentale în Burkina Faso rămân foarte scăzute. Departamentul de Stat al SUA menține în prezent avertismentul de nivel patru, „interzisă călătoria”, pentru „organizațiile care continuă să planifice și să desfășoare activități teroriste”.

Acestea din urmă, împreună cu rata ridicată de depășire a permisului de ședere prin viză, au fost menționate de administrația Trump drept principala justificare pentru interdicția de călătorie.

„Aceleași condiții și cerințe ca cele impuse de autoritățile americane”

Având o graniță sud-vestică cu Burkina Faso, Mali a instituit, de asemenea, o interdicție reciprocă privind călătoriile americanilor.

Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al țării a emis o declarație în care afirmă că orice cetățean american va fi acum supus „acelorași condiții și cerințe ca cele impuse de autoritățile americane cetățenilor malieni care intră în Statele Unite”.

Împreună cu Ciadul și Nigerul, un total de patru țări africane au implementat deja interdicții de călătorie pentru americani, în timp ce altele incluse pe listă au răspuns mai puțin drastic.

Prim-ministrul din Antigua, Gaston Browne, a emis o declarație în care a afirmat că guvernul țării caraibiene este „profund dezamăgit”, având în vedere că acuzația președintelui Trump privind regulile pentru acordarea cetățeniei prin investiții „nu reflectă realitatea actuală a legislației noastre".

Dominica, un alt stat insular din Caraibe de Est, a transmis, de asemenea, că discută cu Ambasada SUA "cu cea mai mare seriozitate și urgență" pentru a obține clarificări cu privire la motivul pentru care țara sa a fost inclusă printre națiunile cărora li s-a interzis să solicite vize de studiu și de afaceri.