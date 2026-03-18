Premieră în Europa: Țara în care vârsta clienților va fi verificată digital în magazine. Fără țigări și alcool pentru minori

Grecia a lansat un nou sistem digital de verificare a vârstei clienților care cumpără tutun și alcool. Foto: Getty Images

Grecia a lansat un nou sistem digital de verificare a vârstei clienților care cumpără tutun și alcool, în încercarea de a-i forța pe comercianți să aplice legea care interzice vânzarea acestor produse minorilor, adoptată vara trecută, scrie Euronews.

Sistemul, prezentat de ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, alături de miniștrii pentru Protecția Cetățeanului și Guvernanță Digitală, este conceput pentru a elimina o portiță folosită până acum de comercianți, care invocau că nu știau vârsta cumpărătorilor atunci când erau prinși că vând minorilor.

„Ceea ce facem astăzi elimină această scuză”, a declarat Georgiadis. „Face controalele mai simple, relația mai clară și aplicarea amenzilor mai ușoară”.

Autoritățile de la Atena spun că sistemul este o premieră la nivel european. Ministrul Guvernanței Digitale, Dimitris Papastergiou, a explicat că metoda de verificare a vârstei urmează modelul tehnic adoptat de Uniunea Europeană pentru platformele online și rețelele sociale, fiind prima implementare concretă a acestuia în viața de zi cu zi, prin intermediul portofelului digital deja folosit în Grecia.

De la intrarea în vigoare a legii, pe 7 iulie 2025, autoritățile au efectuat aproximativ 82.000 de controale, adică deja mai mult de jumătate din totalul celor 133.000 realizate în întreg anul 2024.

Poliția a înregistrat 313 arestări, dintre care 67% au fost legate de vânzarea de alcool. Au fost aplicate și 150 de amenzi administrative, majoritatea tot pentru încălcări privind alcoolul, iar în 121 de cazuri au fost întocmite sesizări în baza unui nou mecanism care obligă raportarea către poliție a evenimentelor private la care participă minori.

Ministrul pentru Protecția Cetățeanului a precizat că noul cadru legislativ îi obligă pe comercianți să verifice vârsta cumpărătorilor și introduce obligativitatea notificării autorităților în cazul evenimentelor private cu minori, măsuri menite să ofere instituțiilor de control instrumente mai eficiente de intervenție.