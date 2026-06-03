O dronă a lovit un autobuz care circula între Moscova și Crimeea. Sunt șapte morți și 11 răniți

2 minute de citit Publicat la 10:18 03 Iun 2026 Modificat la 10:18 03 Iun 2026

O dronă a lovit un autobuz care circula între Moscova și Crimeea.FOTO: X

Șapte persoane au fost ucise și alte 11 au fost rănite după ce o dronă a lovit un autobuz care circula printr-o zonă a Ucrainei controlată de Rusia, au anunțat autoritățile din regiunea Donețk aflată sub controlul Moscovei, scrie BBC.

Denis Pușilin, liderul instalat de Kremlin în regiunea Donețk, din estul Ucrainei, a declarat că autobuzul a fost lovit miercuri dimineață. Vehiculul circula pe ruta Moscova-Simferopol, în Crimeea ocupată de Rusia.

Oficialii ruși au anunțat că Rusia a doborât peste 350 de drone în cursul nopții.

Incidentul are loc la o zi după un atac masiv al Rusiei asupra mai multor orașe din Ucraina, soldat cu cel puțin 22 de morți, printre care femei și copii.

„În Enakieve, o dronă a atacat un autocar Moscova-Simferopol. Potrivit datelor preliminare, șapte civili au fost uciși”, a scris Pușilin miercuri, într-o postare pe Telegram. El a adăugat că cele 11 persoane rănite primesc îngrijiri medicale.

???? Un drone de l'armée ukrainienne a attaqué un autobus de la ligne Moscou-Simféropol tôt ce matin à Enakievo, en RPD. Sept civils sont morts et 11 ont été blessés. pic.twitter.com/D926sO95SU — Antonio Lambert Orwell Big Brother (@AntoniosLambert) June 3, 2026

Oficialii ruși au mai spus că drone au fost doborâte deasupra regiunilor Belgorod, Kursk și altor zone din vestul Rusiei, precum și în apropiere de Moscova și deasupra Mării Azov.

Cel puțin 50 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad, la nord-vest de Moscova, potrivit guvernatorului regional Aleksandr Drozdenko. Regiunea include orașul Sankt Petersburg, care găzduiește, începând de miercuri, Forumul Economic Internațional anual, un eveniment prin care Rusia încearcă să se prezinte lumii.

În urma atacurilor din timpul nopții, aeroportul Pulkovo a impus temporar restricții de zbor, potrivit autorității ruse pentru aviație Rosaviația.

O femeie de 86 de ani a fost ucisă în urma unui atac cu dronă produs în timpul nopții în regiunea Herson, din sudul Ucrainei, a declarat Iaroslav Șanko, șeful administrației militare a orașului.

Atacul a făcut parte dintr-o ofensivă mai amplă lansată de Moscova în timpul nopții. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat 198 de drone asupra mai multor regiuni, dintre care 189 au fost doborâte.

Noua serie de atacuri vine la o zi după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai mari bombardamente asupra Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă, în 2022. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise după ce Rusia a lansat peste 700 de rachete și drone în noaptea de luni spre marți, potrivit oficialilor ucraineni.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că infrastructura civilă și obiective energetice au fost vizate în întreaga țară, iar peste 100 de persoane au fost rănite.

Ministerul rus al Apărării a transmis că loviturile au fost un răspuns la atacuri ucrainene anterioare și a susținut, într-un comunicat, că „obiectivele atacului” au fost atinse. Kremlinul a declarat marți că desfășoară „loviturile sistematice” pe care le promisese după ce a acuzat Kievul de un atac mortal asupra unui cămin studențesc aflat într-o zonă ocupată din estul Ucrainei, la sfârșitul lunii mai.

Kievul a afirmat că a lovit o unitate militară rusă. „Această practică va continua”, le-a spus marți jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susținând că atacurile vizează infrastructura militară ucraineană.