Atac masiv al rușilor asupra Ucrainei. Explozii în Kiev, capitala este lovită cu rachete balistice. Sunt 9 morți și peste 100 de răniți

Cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar peste 100 au fost rănite, după ce Rusia a lansat un atac major în cursul nopții asupra mai multor orașe din Ucraina, scrie BBC. În contextul atacului, Forțele Aeriene Poloneze au mobilizat avioane poloneze și aliate pentru a proteja spațiul aerian polonez, scrie Kyiv Independent.

UPDATE 7.55 Potrivit Kyiv Independent, sunt 105 persoane rănite.

Știrea inițială

Cinci persoane au murit la Dnipro, iar 25 au fost rănite. Alte patru persoane au fost ucise la Kiev, unde cel puțin 51 de oameni au fost răniți în urma loviturilor produse în primele ore ale zilei de marți, 35 dintre aceștia fiind internați în spital.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că două blocuri înalte de locuințe au fost lovite în capitală și că există temeri că oameni ar putea fi prinși sub dărâmături.

Săptămâna trecută, Moscova a avertizat că va lansa „lovituri sistematice” asupra Ucrainei, ca răspuns la un atac cu drone produs luna trecută asupra unui cămin din regiunea Lugansk, aflată sub ocupație rusă, atac în urma căruia au murit 21 de persoane.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, le-a cerut oamenilor să rămână în adăposturi. Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat: „Inamicul lovește cu rachete balistice”.

Alerte aeriene au fost activate în cea mai mare parte a Ucrainei. Din centrul Kievului puteau fi văzute coloane mari de fum ridicându-se spre cer.

În Rusia, centrul pentru situații de urgență din Krasnodar Krai a raportat un incendiu la rafinăria de petrol Ilsky, în urma unui atac cu drone. Potrivit serviciilor de urgență, nu au fost înregistrate victime.

În timp ce atacurile rusești loveau Kievul în primele ore ale dimineții, bâzâitul dronelor putea fi auzit printre cele peste zece explozii puternice produse în momentul impactului. Atacul a provocat incendii în apropierea unei benzinării, pe un șantier de construcții și lângă mai multe blocuri de locuințe, precum și la două case, a spus Klitschko. În oraș au fost raportate și pene de curent. O instalație industrială a fost, de asemenea, atacată în Zaporojie.

Atacurile au avut loc după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat luni avertismentele privind posibilitatea unui atac rusesc de amploare și le-a cerut locuitorilor să acorde o atenție sporită alertelor aeriene. „Avertismentele serviciilor de informații privind loviturile rusești rămân în vigoare. Este posibil un atac masiv, l-au pregătit”, a declarat Zelenski în mesajul său video nocturn.

Săptămâna trecută, Rusia a anunțat că va viza centre militare și centre de decizie din Kiev și le-a cerut străinilor să părăsească orașul, afirmând că măsura reprezintă un răspuns la atacul deliberat al Ucrainei asupra unui cămin din Starobilsk.

Într-un comunicat emis la acel moment, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat că a efectuat un atac în apropiere de Starobilsk în noaptea de 21 spre 22 mai, dar susține că ținta a fost o unitate militară rusă.

Kievul a transmis că amenințările Rusiei reprezintă „nimic altceva decât un șantaj nerușinat” și le-a cerut aliaților să intensifice presiunea asupra Moscovei.

De la expirarea unui scurt armistițiu, în luna mai, Rusia a lansat mai multe valuri de atacuri cu rachete și drone asupra Kievului, inclusiv lovituri asupra unui bloc de locuințe în urma cărora au murit 24 de persoane, printre care trei copii.

Un atac ucrainean cu drone asupra regiunii Moscova a ucis trei persoane, într-o acțiune despre care Zelenski a spus că a fost un răspuns „pe deplin justificat” la atacurile Rusiei.