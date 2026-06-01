Cursa înarmării din Africa de Nord. Algeria pune mâna pe avioanele de vânătoare rusești Su-34M camuflate cu nuanțe de deșert

Algeria, considerată a doua cea mai puternică forță armată din Africa și aflată pe locul 27 la nivel mondial, potrivit Global Firepower, a primit avioane rusești Su-34M. Livrarea are loc într-un moment în care țările din Africa de Nord investesc tot mai mult în armament, iar rivalitățile regionale se amplifică, scrie Insider Africa.

În contextul instabilității din Sahel și Sahara Occidentală, al rivalității cu Marocul și al temerilor legate de o posibilă intervenție străină asemănătoare celei din Libia, Algeria a fost asociată încă din 2019 cu un amplu program de achiziții militare din Rusia.

În iunie 2025, Military Watch Magazine a relatat că apariția unor avioane Su-34M noi, vopsite în camuflaj de deșert, sugera că primul lot destinat unui client străin era deja în producție. La acel moment, Algeria era văzută ca un posibil cumpărător, alături de Coreea de Nord, Siria, Sudan și Iran. Totuși, camuflajul în nuanțe de maro și galben se potrivea foarte bine cu mediul deșertic al Algeriei și cu relațiile militare vechi dintre Alger și Moscova.

Între timp, imagini apărute recent pe canale apropiate de sectorul rus al apărării au oferit cele mai clare indicii de până acum că livrările către Algeria au început.

Potrivit publicației de apărare care a citat aceste imagini, ele confirmă speculațiile din ultimii ani privind acordul și marchează un nou pas în modernizarea armatei algeriene.

Acordul militar dintre Rusia și Algeria prinde contur

Livrarea avioanelor Su-34M este legată de un acord militar despre care presa a scris că ar fi fost semnat între Algeria și Rusia în urmă cu șapte ani, înainte ca războiul din Ucraina să schimbe puternic piața globală a armamentului.

La acel moment, publicații algeriene de profil au relatat că Algeria ar fi comandat 42 de avioane de luptă rusești: 14 Su-34ME, 14 Su-35E și 14 avioane Su-57E, de generația a cincea. Livrările ar fi trebuit, inițial, să fie finalizate până în 2025.

Defence Blog a relatat în 2025 că apariția acestor aeronave arată progrese în contractele rusești de export, întârziate de mai mult timp. Rusia și-a crescut producția de avioane în ciuda presiunilor provocate de războiul din Ucraina și de sancțiunile occidentale.

Algeria se orientează spre avioane de generația a cincea

Deși Su-34M ar putea fi ultimul avion nou de generația a patra introdus de Algeria în serviciu, țara își îndreaptă tot mai mult atenția spre avioane de generația a cincea, mai moderne și mai greu de detectat.

În septembrie 2025, un tabel de prețuri care ar fi provenit de la compania rusă de stat Rostec indica faptul că două avioane Su-57 urmau să fie livrate Algeriei până la sfârșitul anului.

Informația a venit după ce presa de stat algeriană a relatat, pe 12 februarie 2025, că primele avioane Su-57 urmau să ajungă în țară înainte de finalul anului. Ulterior, autoritățile ruse au confirmat că livrările pentru export vor începe în acel interval.

Pe lângă avionul rusesc Su-57, Algeria ar putea lua în calcul și avionul chinezesc J-35, considerat unul dintre cele mai avansate avioane de luptă disponibile pentru export.

Rivalitatea militară crește în Africa de Nord

Noua achiziție are loc în timp ce Marocul și Egiptul își dezvoltă și ele capacitățile militare, într-o cursă regională a înarmării.

Marocul și-a consolidat cooperarea militară cu Statele Unite și Israelul. Țara a obținut drone avansate, sisteme de rachete, elicoptere de atac Apache și modernizări pentru avioanele F-16. De asemenea, Marocul este considerat un posibil viitor cumpărător al avionului F-35, de generația a cincea.

Egiptul și-a diversificat, la rândul său, achizițiile militare, cumpărând echipamente din Franța, Germania, Italia și Rusia. Totuși, interesul Egiptului pentru avioane rusești mai noi a încetinit după amenințările cu sancțiuni occidentale legate de achizițiile anterioare de avioane MiG-29M.