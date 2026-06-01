Lacul-fantomă din SUA. A reapărut brusc după 130 de ani, a "înghiţit" zeci de mii de hectare de teren, dar acum se evaporă din nou

Un lac din California despre care se credea că e dispărut s-a întors brusc, înghițind terenuri agricole, drumuri și linii electrice înainte de a se evapora din nou, în mod bizar, notează Daily Galaxy.

Este vorba despre Lacul Tulare, cunoscut și sub numele de Pa’ashi de către tribul Tachi Yokut. Odată unul dintre cele mai mari corpuri de apă dulce din vestul Statelor Unite, lacul fusese drenat în teren agricol cu ​​mai bine de 100 de ani înainte. Apoi, după o iarnă cu râuri atmosferice și topirea puternică a zăpezii, a revenit.

Până în primăvara lui 2023, lacul a acoperit peste 100.000 de acri de teren, conform The Guardian. Postul local FOX26 News a relatat că lacul Tulare a atins un vârf de aproximativ 120.000 de acri (aproximativ 50.000 de hectare), acoperind peste 10% din comitatul Kings.

Lacul Tulare se află în Valea San Joaquin, o regiune agricolă aridă unde vechea albie a lacului fusese transformată de mult timp în teren agricol. Universitatea Northeastern a raportat în februarie 2024 că lacul și-a revenit după o serie de evenimente meteorologice severe, inclusiv râuri atmosferice care au adus ploi abundente și ninsori în California.

Cea mai mare întindere de apă dulce la vest de râul Mississippi

Vivian Underhill, etnografă și specialistă în justiție ecologică, care a studiat lacul în timp ce lucra la Northeastern, a descris Lacul Tulare ca având cândva peste 160 de kilometri lungime și peste 48 de kilometri lățime. Ea a declarat pentru Northeastern că era „cea mai mare întindere de apă dulce la vest de râul Mississippi”.

Lacul era alimentat în principal de topirea zăpezii din munții Sierra Nevada. Deoarece valea nu are o ieșire naturală, apa se poate acumula în bazin atunci când sosește suficientă topire a zăpezii și scurgere.

Asta s-a întâmplat în 2023. Apa s-a reîntors în depresiunea unde se afla odinioară lacul, transformând terenurile uscate și câmpurile agricole din nou într-o întindere de apă.

Drenarea lacului a transformat zona umedă în teren agricol

Revenirea lacului Tulare a fost izbitoare, deoarece lacul fusese în mare parte absent din peisajul modern timp de generații. Northeastern a relatat că lacul a început să dispară la sfârșitul anilor 1850 și începutul anilor 1860, pe măsură ce California a împins terenurile în proprietate privată, iar coloniștii au drenat terenurile inundate pentru agricultură.

Underhill a spus că procesul a fost numit „recuperare”, ceea ce însemna adesea drenarea terenurilor inundate sau irigarea terenurilor deșertice pentru a le face cultivabile. Ea a descris proiectul ca fiind legat de transferul terenurilor istorice indigene în mâini private.

În articolul său din Open Rivers Journal despre revenirea lacului Pa’ashi, Underhill a plasat revenirea lacului într-o istorie mai amplă a gestionării coloniale a apei și a ceea ce ea a numit „necunoaștere colonială”. Articolul ei susține că dispariția lacului nu a fost doar un eveniment hidrologic, ci și o parte a unui proces mai amplu prin care istoria zonelor umede din California a fost scoasă din înțelegerea publică.

Această încadrare este importantă deoarece lacul Tulare poate fi descris în două moduri foarte diferite. Pentru unii oficiali și fermieri, revenirea sa din 2023 a fost o inundație care a deteriorat terenurile și a perturbat mijloacele de trai. Pentru tribul Tachi Yokut și cercetători precum Underhill, a fost, de asemenea, revenirea unui lac într-un loc unde apa aparținuse din punct de vedere istoric.

Revenirea lacului Tulare a produs efecte foarte diferite în regiune.

Păsările s-au întors după ce fermele, drumurile și liniile electrice au fost inundate. Northeastern a raportat că păsările, peștii și amfibienii s-au întors în zonă după ce lacul a reapărut. Underhill a spus că păsările, inclusiv pelicanii, șoimii și păsările acvatice, s-au întors și că locuitorii Tachi Yokut au văzut bufnițe de vizuină cuibărind în jurul țărmului.

Pentru tribul Tachi Yokut, Underhill a descris revenirea lacului ca fiind puternică din punct de vedere spiritual. Ea a declarat pentru Northeastern că se țineau ceremonii în apropierea lacului și că practicile tradiționale de vânătoare și pescuit au fost reluate.

Pentru agricultori, proprietarii de terenuri și exploatațiile agricole, aceeași apă a provocat pagube grave. The Guardian a relatat că lacul s-a extins pe câmpuri și drumuri, a amenințat orașele, a forțat evacuarea a mii de vaci și a afectat drumuri și linii electrice. FOX26 a relatat că unii clienți ai energiei electrice au rămas fără servicii deoarece condițiile au împiedicat reinstalarea transformatoarelor.

Apa a ridicat, de asemenea, îngrijorări legate de siguranță. The Guardian a relatat că oficialii au avertizat vizitatorii să nu intre în lac, deoarece apa conținea pericole precum furtunuri de irigații, gunoi de grajd și substanțe chimice agricole.

Lacul dispare din nou

Previziunile inițiale sugerau că lacul Tulare ar putea rămâne acolo ani de zile. Până în martie 2024, oficialii locali spuneau că apa se retrăgea mai repede decât se așteptau.

FOX26 a relatat pe 5 martie 2024 că aproximativ 2.600 de acri au rămas sub apă, comparativ cu un vârf de aproximativ 120.000 de acri. Sergentul Nate Ferrier de la Biroul Șerifului din comitatul Kings a declarat pentru postul de televiziune că agricultura începe să revină, tractoarele și camioanele circulând, iar câmpurile fiind pregătite din nou pentru culturi.

The Guardian a relatat ulterior că suprafața lacului Tulare se micșorase la 2.625 de acri. Abraham Valencia, din cadrul Biroului de Servicii de Urgență al comitatului Kings, a declarat că oficialii se așteptau la „dispariția iminentă” a lacului, cu excepția cazului în care scurgerile neprevăzute din topirea zăpezii ar provoca inundații în amonte.

Această retragere rapidă complică povestea revenirii lacului Tulare. Nu a fost un proiect de restaurare permanent. A fost o reapariție determinată de condiții neobișnuit de umede, topirea puternică a zăpezii și forma naturală a bazinului.

