Tezaur din aur, descoperit în ruinele unui fort roman: Cele 141 de monede "extrem de rare" au fost ascunse timp de 1.600 de ani

1 minut de citit Publicat la 12:07 31 Mai 2026 Modificat la 12:20 31 Mai 2026

Trei dintre monede poartă chipul lui Eugenius, care a condus între 392 și 394 d.Hr. FOTO: Hepta

Un tezaur cu 141 de monede de aur găsit într-un fort roman din nordul Luxemburgului atrage atenția atât prin valoarea estimată, cât și prin importanța istorică.

Printre monede se află piese rare legate de împăratul Eugenius, un conducător cu domnie scurtă, a cărui confruntare cu influența crescândă a creștinismului în Imperiu a contribuit la modelarea ultimelor secole ale Romei.

Potrivit publicației Daily Galaxy, arheologii care lucrau în satul Holzthum au descoperit tezaurul în ruinele unui fort roman târziu, între 2020 și 2024. Monedele au fost bătute între anii 364 și 408 d.Hr., o perioadă considerată una dintre cele mai instabile din Imperiul Roman de Apus.

Trei dintre monede poartă chipul lui Eugenius, care a condus între 392 și 394 d.Hr. Institutul Național de Cercetări Arheologice din Luxemburg a precizat că monedele cu portretul său sunt „extrem de rare”, ceea ce face descoperirea o legătură fizică excepțională cu un conducător care a încercat, pentru scurt timp, să reînvie tradițiile păgâne.

Institutul susține că tezaurul pare să fi fost ascuns intenționat într-o perioadă de tulburări politice și religioase. Arheologii au mai descoperit un turn de observație și morminte în apropiere, ceea ce sugerează că Holzthum a fost cândva un avanpost important la frontiera de nord a Romei.

Monedele sunt solidi de aur, folosiți ca monedă de Imperiul Roman. Acestea sunt într-o stare de conservare remarcabilă, iar valoarea lor estimată astăzi este de aproximativ 308.600 de euro (circa 322.000 de dolari).

Echipa de cercetare s-a confruntat cu mai multe dificultăți în timpul săpăturilor. Daily Galaxy notează că Serviciul de deminare al armatei luxemburgheze a fost nevoit să îndepărteze muniție neexplodată din Al Doilea Război Mondial înainte ca lucrările să poată continua în siguranță.

Descoperiri de acest tip îi ajută pe istorici să înțeleagă cum era stocată averea, cine o controla și de ce unele bogății au rămas îngropate secole întregi.

Istoricul Rebecca Usherwood, de la Trinity College Dublin, a declarat pentru Daily Express: „Aceasta reprezintă o avere personală uriașă pentru individul sau grupul care a strâns aceste monede. Majoritatea oamenilor din Imperiul Roman nu ar fi văzut niciodată o singură monedă de aur.”

Ministrul culturii din Luxemburg, Eric Thill, a precizat într-un comunicat: „Va mai dura ceva timp până la procesarea completă a săpăturilor și descoperirilor. Însă acestea vor crește fără îndoială cunoașterea și înțelegerea ultimului secol al Imperiului Roman de Apus.”