Reacție la Washington după drona rusă căzută la Galați: SUA sunt alături de România și condamnă „comportamentul provocator” al Rusiei

1 minut de citit Publicat la 11:40 31 Mai 2026 Modificat la 12:30 31 Mai 2026

Efectele exploziei unei drone rusești căzute pe un bloc din Galați. Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA, senatorul republican Jim Risch, a condamnat sâmbătă, într-o postare pe reţeaua X, „încălcarea iresponsabilă a spaţiului aerian românesc de către Rusia” şi a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România şi aliaţii NATO, după incidentul grav provocat de prăbuşirea unei drone pe un bloc de locuinţe din Galaţi, informează Agerpres. Ministra română de Externe, Oana Țoiu, i-a mulțumit duminică senatorului Risch „pentru solidaritate”.

„Încălcarea iresponsabilă a spaţiului aerian românesc de către Rusia şi lipsa de respect faţă de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România şi de aliaţii noştri NATO împotriva acestui comportament provocator”, a scris Jim Risch pe X.

În opinia Oanei Țoiu, „senatorul James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, a reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat și i-am mulțumit pentru solidaritate”.

„Nu alegem vremurile pe care le trăim, dar alegem cum le răspundem. Iar solidaritatea este cheie pentru pace și baza prosperității”, a spus Oana Țoiu, într-un mesaj publicat duminică pe contul său de Facebook.

Oana Țoiu a adăuugat că senatorul american este „un partener de dialog constant al României și un bun cunoscător al regiunii și al parteneriatului strategic”.

„Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare şi să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO”, a mai subliniat preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA, în legătură cu explozia dronei rusești căzute pe blocul din Galați.