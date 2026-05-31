Nicușor Dan: NATO și Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie

1 minut de citit Publicat la 10:52 31 Mai 2026 Modificat la 10:52 31 Mai 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Cooperarea strânsă cu aliații din NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari, a declarat duminică președintele României, Nicușor Dan, într-un discurs publicat cu priljeul Zilei Rezervistului Militar.

„Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european și global. În acest context, alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează forța militară și capacitatea de apărare și descurajare. Cooperarea strânsă cu aliații din NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari”, a transmis președintele României în comunicat.

Șeful statului a menționat contribuția esențială a militarilor români, în misiunile din țară sau în teatrele de operațiuni din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, dar și Africa sau Asia „la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU”.

„Prin activitatea dumneavoastră, caracterizată de profesionalism, spirit de echipă și curaj, reprezentați un exemplu demn de urmat pentru militarii activi și tinerele generații. Sunteți repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-și consolida reziliența și pentru a răspunde eficient provocărilor actuale. Totodată, transmit și membrilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă și în retragere urări cu prilejul acestei zile. Sunt convins că veți rămâne mereu alături de rezerviștii voluntari și de militarii activi, care au nevoie de experiența dumneavoastră în misiunea de credință față de patrie”, a spus președintele României, Nicușor Dan.