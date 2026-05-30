Noul sistem digital de frontieră al UE blochează aeroporturile: pasagerii, sfătuiți să ajungă cu trei ore înainte de zbor

2 minute de citit Publicat la 18:02 30 Mai 2026 Modificat la 18:05 30 Mai 2026

Noul sistem european de intrare-ieșire (EES), care înlocuiește ștampilele din pașaport cu o înregistrare digitală și biometrică, provoacă cozi de până la 3,5 ore în orele de vârf pe aeroporturile din UE. Companiile aeriene le recomandă acum pasagerilor să ajungă cu trei ore înainte de decolare – cu o oră mai mult decât în mod normal –, în timp ce asociația aeroporturilor europene avertizează că „situația se deteriorează”, scrie Euronews.

Pasagerii britanici care se întorc acasă prin aeroporturi europene ar trebui să ajungă cu trei ore înainte de ora de decolare, recomandă șefa unei companii aeriene, pe fondul îngrijorărilor că noile proceduri de securitate generează cozi foarte lungi.

Sistemul european de intrare-ieșire (EES), care înlocuiește ștampilele aplicate în pașaport cu o înregistrare digitală, a fost introdus treptat în Europa începând din octombrie 2025 și a devenit pe deplin operațional luna trecută. Unii pasageri s-au confruntat cu întârzieri considerabile la controalele de frontieră, au transmis aeroporturile.

În cadrul sistemului, cetățenii din afara UE sunt supuși unor verificări biometrice atât la intrare, cât și la ieșire.

„Pentru că mai există un control al pașaportului… acolo vedem că oamenii se confruntă din nou cu timpi de așteptare mai lungi decât se anticipa”, a declarat, sâmbătă, Yvonne Moynihan, din conducerea Wizz Air.

Ea a precizat pentru BBC că, deși recomandarea obișnuită este să ajungi la aeroport cu două ore înainte de zbor, „în aceste circumstanțe, sfătuim trei ore”.

Moynihan a spus postului că efectele noilor controale sunt „fragmentate la nivelul Europei”. Dacă în unele cazuri călătoria a fost „fără probleme”, în altele s-au format cozi lungi în „punctele fierbinți obișnuite, precum Spania, Portugalia, Franța”.

În propria sa călătorie în Mallorca, în vacanța de la jumătatea semestrului, nu a întâlnit cozi: exista personal suplimentar și un „număr semnificativ de chioșcuri EES”. În general însă, compania sa le recomandă pasagerilor să se aștepte la așteptări lungi: „Când aterizezi pe aeroportul de destinație, s-ar putea să fie cozi, așa că ar trebui să ai la tine un încărcător portabil sau apă”, a spus ea pentru BBC. Moynihan a sugerat totodată să se lase mai multe ore între zborurile cu legături.

Asociația aeroporturilor europene, ACI Europe, a avertizat că „situația se deteriorează”.

Citată de Travel Weekly la începutul acestei săptămâni, organizația a precizat: „Cozile ajung până la 3,5 ore în orele de vârf, potrivit unui sondaj realizat în rândul a 45 de aeroporturi din 20 de state UE pe 26 mai. Aeroporturi care anterior nu raportau timpi de așteptare excesivi o fac acum, în ciuda recurgerii pe scară largă la suspendarea parțială a EES”.

Săptămâna trecută, poliția franceză a suspendat temporar controalele în portul Dover, după ce mii de turiști s-au confruntat cu întârzieri lungi pe căldură. Un purtător de cuvânt al portului a descris situația drept „dificilă”, adăugând: „Suntem mulțumiți că Police Aux Frontières (PAF) a răspuns pozitiv, invocând clauza prevăzută la articolul 9 din reglementările EES” – care permite relaxarea temporară a controalelor.

Comisia Europeană a transmis BBC că EES nu este singura cauză posibilă a întârzierilor și că înregistrarea informațiilor durează de obicei doar aproximativ un minut.