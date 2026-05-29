După EES vine ETIAS: UE introduce permisul online de călătorie pentru cei care vor să intre în Europa

2 minute de citit Publicat la 12:05 29 Mai 2026 Modificat la 12:05 29 Mai 2026

Călătorii britanici și toți cetățenii din statele „fără viză” vor trebui să furnizeze informații în avans. Foto: Profimedia Images

Sistemul European de Informații și Autorizare pentru Călătorii (ETIAS) reprezintă următoarea etapă din planul UE pentru o securitate sporită la frontieră: un permis online pe care cetățenii din state terțe, precum britanicii, trebuie să îl obțină înainte de călătoria în spațiul Schengen. Britanicii care călătoresc în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen nu vor avea nevoie de o autorizație online de tip ETIAS mai devreme de 2027, potrivit planurilor actuale ale Comisiei Europene, scrie The Independent.

Sistemul este implementat de Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Însă ETIAS depinde de funcționarea completă a sistemului de intrare-ieșire al UE (EES). Acest sistem digital de frontieră presupune înregistrarea tuturor călătorilor britanici la intrarea sau ieșirea din spațiul Schengen într-o bază de date centralizată. Vor fi colectate amprente și date biometrice faciale.

EES trebuia să fie complet operațional din 10 aprilie 2026, însă au existat probleme semnificative de implementare. Lansarea a fost inconsistentă și a generat dificultăți multiple, de la pasageri lăsați în urmă pe aeroportul Milano Linate din cauza întârzierilor la controlul pașapoartelor, până la blocaje în Dover în perioada vacanței de mai.

Ce este ETIAS?

Călătorii britanici și toți cetățenii din statele „fără viză” vor trebui să furnizeze informații în avans, astfel încât autoritățile de frontieră să aibă mai multe date despre ei la sosire și să poată identifica persoanele indezirabile. Sistemul va viza aproximativ 1,4 miliarde de persoane din 59 de țări și teritorii fără viză.

ETIAS, similar sistemului american ESTA, va costa 20 de euro (17 lire sterline) și va fi valabil trei ani sau până la expirarea pașaportului, oricare survine mai devreme.

Cetățenii britanici vor trebui să dețină o autorizație ETIAS valabilă pentru șederi scurte (90 de zile în orice perioadă de 180 de zile) în majoritatea țărilor europene din spațiul Schengen.

Zona acoperă aproape toate statele UE, cu excepția Irlandei, plus Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. De asemenea, britanicii vor avea nevoie de ETIAS și pentru a vizita Gibraltar.

Când va fi introdus sistemul?

Planul inițial prevede lansarea ETIAS la aproximativ șase luni după implementarea completă a EES. Comisia Europeană afirmă că sistemul ar urma să devină operațional în ultimul trimestru din 2026, însă va exista o perioadă de tranziție de cel puțin șase luni.

Astfel, autorizația nu va fi obligatorie înainte de aprilie 2027.

După această perioadă, va exista și o perioadă de grație de cel puțin șase luni, în care unii călători ar putea intra fără ETIAS, dacă îndeplinesc celelalte condiții de intrare.

Cum se va aplica ETIAS?

Sistemul va funcționa printr-o aplicație și un site oficial. Călătorii vor trebui să furnizeze date personale, detalii de pașaport, ocupația, scopul călătoriei și adresa primei nopți de ședere. De asemenea, vor fi verificate eventuale condamnări grave din ultimii 15–25 de ani, în funcție de tipul infracțiunii.

Fiecare aplicație va fi verificată în baze de date europene și Interpol, iar unele cazuri pot necesita interviuri sau verificări suplimentare.

În majoritatea cazurilor, aprobarea va dura doar câteva minute, dar poate ajunge până la câteva zile sau chiar mai mult în situații complexe.

ETIAS nu garantează intrarea în spațiul Schengen, iar decizia finală aparține autorităților de frontieră.

Sistemul este considerat de UE o măsură de securitate preventivă, nu o viză propriu-zisă, deși implică un proces de autorizare în avans similar cu alte sisteme internaționale precum ESTA sau eTA.