Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Europei: Ce trebuie să știe călătorii înainte de implementarea din 10 aprilie

Irlanda și Cipru sunt exceptate de la utilizarea EES. Sursa foto: Getty Images

Noul sistem EES va fi implementat integral începând cu 10 aprilie și ar putea contribui semnificativ la modernizarea sistemelor de control din UE – însă nu fără unele dificultăți inițiale, relatează Euronews.com. Astfel, călătoriile în Europa s-ar putea schimba considerabil în următoarele zile.

Conform sursei citate, sistemul de Intrare/Ieșire al UE (EES), care a început să fie introdus etapizat începând de la finalul anului trecut, mai exact din 12 octombrie, în 29 de țări europene, va deveni pe deplin operațional din 10 aprilie 2026.

Acest lucru înseamnă că ștampilele din pașaport vor fi înlocuite cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor, precum și ale refuzurilor de intrare pentru cetățenii din afara UE care călătoresc pe termen scurt.

Vor fi colectate și date biometrice, precum imagini faciale și amprente, alături de informațiile personale din documentul de călătorie utilizat. Acest nou sistem a fost implementat pentru a moderniza securitatea la frontierele UE și sistemele de imigrație, dar și pentru a reduce criminalitatea și frauda și pentru a identifica riscurile de securitate.

De la începutul implementării, peste 24.000 de persoane au primit refuz de intrare din motive precum documente expirate sau frauduloase ori imposibilitatea de a justifica pe deplin scopul vizitei, potrivit Comisiei Europene. De asemenea, peste 600 de persoane au fost identificate ca reprezentând riscuri de securitate pentru Europa.

Plănuiești o vacanță în Europa în următoarele luni? Iată ce trebuie să știi.

Cui se aplică EES și cine este exceptat?

EES se aplică cetățenilor din afara UE/Schengen care călătoresc în statele care fac parte din spaţiul Schengen sau UE pentru șederi de scurtă durată, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Acest lucru îi include pe cetățenii britanici, precum și pe călătorii scutiți de viză, indiferent dacă se deplasează în scop turistic sau de afaceri. Sistemul se aplică și persoanelor care dețin proprietăți în UE, dar nu au permis de ședere.

Cu toate acestea, Irlanda și Cipru sunt exceptate de la utilizarea EES, ceea ce înseamnă că vor continua verificările manuale ale pașapoartelor.

De asemenea, anumite categorii de persoane sunt exceptate de la aplicarea sistemului. Printre acestea se numără cetățenii statelor membre UE și Schengen, precum și persoanele care dețin vize pe termen lung sau permise de ședere în aceste țări, inclusiv cetățeni din afara UE.

În mod similar, membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin un card de rezidență emis de unul dintre aceste state sunt exceptați, la fel ca rezidenții din zonele de frontieră care dețin permise valabile de trafic local.

Jurnaliştii de la Euronews.com au mai scris că sunt exceptați și membrii echipajelor de tren și avion în curse internaționale, precum și personalul militar și familiile acestora aflați în misiuni în cadrul Parteneriatului pentru Pace sau NATO. Pot exista, de asemenea, unele excepții pentru excursii de o zi în cazul croazierelor care încep și se încheie în afara spațiului Schengen.

Cetățenii din Andorra, San Marino, Vatican și Monaco nu vor fi supuși sistemului EES.

Vor exista întârzieri în aeroporturi din cauza EES?

Este posibil să apară întârzieri semnificative în aeroporturi în primele luni de la operaționalizarea completă a sistemului EES, în ciuda faptului că UE a promis o anumită flexibilitate pentru a face față aglomerației din sezonul estival.

"Timpul de așteptare ajunge în mod obișnuit până la două ore în perioadele de vârf, iar unele aeroporturi raportează chiar cozi mai lungi", au transmis oficiali de la ACI Europe și Airlines for Europe (A4E) într-o declarație comună.

Unul dintre principalele motive ale acestor întârzieri este faptul că, începând cu 31 martie, toți pasagerii din țări terțe trebuie înregistrați în sistemul EES.

Anterior, autoritățile de control la frontieră puteau suspenda total sau parțial procedurile EES în perioadele de vârf. Acest lucru nu va mai fi posibil începând cu 10 aprilie.