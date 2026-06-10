Oceanele sunt sub presiune „severă”. Ritmul în care a crescut nivelul mării s-a dublat în zece ani

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Oceanele lumii se află sub o presiune „severă și în accelerare” din cauza activităților umane, iar ritmul creșterii nivelului mării s-a dublat față de acum un deceniu, avertizează ONU într-un raport devastator, citat de The Guardian.

Factorii de stres – poluarea și pescuitul industrial la scară largă, printre altele – se cumulează și produc pierderi masive de biodiversitate, punând ecosistemele marine sub „o tensiune severă”, se arată în cel de-al treilea Raport mondial privind oceanele, elaborat cu contribuția a aproape 600 de oameni de știință din 86 de țări.

Documentul analizează starea oceanelor în perioada 2021–2025 și vine după un raport anterior, acoperind până în 2018, care semnala deja o degradare persistentă a mediului marin.

La cinci ani distanță, imaginea este și mai îngrijorătoare. Principalele concluzii ale oamenilor de știință:

Nivelul mării continuă să crească într-un ritm tot mai alert – de la 2 mm pe an înainte de 2015, la 4,3 mm pe an în 2023.

16% din totalul căldurii acumulate de oceane din 1955 până în prezent a fost absorbită după 2018.

Cele mai mari creșteri de temperatură au fost înregistrate în Oceanul Atlantic și în părțile sudice ale Oceanelor Indian și Pacific.

Cunoașterea fundului oceanic rămâne extrem de limitată – până în 2025, doar 27% din acesta fusese cartografiat, iar ecosistemele de adâncime sunt în continuare slab înțelese.

„Nu ne putem permite să continuăm să tratăm oceanul ca pe o resursă inepuizabilă. Este nevoie urgentă de colaborare globală pentru protejarea ecosistemelor marine. Trebuie să construim o nouă relație cu oceanul – ancorată în știință, încadrată de dreptul internațional și fondată pe responsabilitate comună între națiuni, sectoare și generații”, a declarat Secretarul general al ONU, António Guterres.

Raportul recunoaște și progresele înregistrate în domeniul protecției marine, în special adoptarea tratatului istoric privind marea liberă, intrat în vigoare în acest an, care stabilește reguli internaționale pentru protejarea celor două treimi din suprafața oceanului global aflate în afara jurisdicției oricărui stat. Alături de alte 56 de tratate de protecție a oceanelor, acest cadru a îmbunătățit capacitatea globală de a proteja biodiversitatea și de a gestiona resursele.

Cu toate acestea, raportul concluzionează că guvernanța rămâne „fragmentată” pe sectoare și regiuni și că întărirea coordonării este „esențială”.

Oceanul, care acoperă peste 70% din suprafața planetei, joacă un rol central în reglarea climei, menținerea biodiversității și furnizarea de hrană, minerale și energie pentru oameni.

Potrivit raportului, acesta a absorbit deja 90% din căldura excedentară și 30% din dioxidul de carbon eliberat în atmosferă prin arderea combustibililor fosili.

Curenții oceanici redistribuie căldura la scară globală și locală, însă aceștia se modifică, iar impactul lor asupra schimbărilor climatice viitoare este încă insuficient înțeles.

Raportul estimează că 52,1 milioane de tone de plastic ajung anual în oceane, contribuind la cele 24,4 trilioane de microparticule de plastic care afectează peste 4.000 de specii marine.

„Nevoia unui ocean sănătos și rezistent nu a fost niciodată mai urgentă. Colaborarea și cercetarea la nivel global, precum și înțelegerea tot mai profundă a oceanului, ne oferă perspective esențiale asupra stării ecosistemelor marine, a transformărilor profunde prin care trec și a nevoii de a le proteja”, a declarat Rafael González-Quirós, coordonator al grupului de experți pentru cel de-al treilea Raport mondial privind oceanele.

Principalii factori care afectează mediul marin includ creșterea și schimbările demografice ale populației umane, progresele tehnologice, evoluțiile în structurile de guvernanță, precum și instabilitatea socioeconomică și geopolitică.

Populația globală a crescut de la 7,7 miliarde în 2017 la 8,2 miliarde la sfârșitul lui 2024, iar mai mult de o treime dintre oameni trăiesc în zone situate la mai puțin de 100 de kilometri de coastă. Unul din unsprezece oameni locuiește pe uscat aflat la mai puțin de 10 metri deasupra nivelului mării.

Greenpeace a calificat concluziile raportului, publicat de Ziua Mondială a Oceanelor, drept „un semnal de alarmă urgent” pentru guverne, chemându-le să protejeze „ultima frontieră neatinsă a planetei” de mineritul în adâncuri și pescuitul industrial.

„Îndemnăm guvernele să creeze sanctuare oceanice complet protejate, care să închidă zone vaste ale oceanului pentru orice activitate umană extractivă. Guvernele s-au angajat să protejeze 30% din oceanele lumii până în 2030 – minimul pe care oamenii de știință îl consideră necesar pentru ca oceanul să se poată regenera”, a declarat Lukas Meus, campaigner global pentru oceane în cadrul Greenpeace.