„A adus doi și erau superbi”. Scandal uriaș după o glumă „sexistă” făcută de premierul australian la adresa omologului din Japonia

Comentariile au fost catalogate drept „vulgare și de prost gust”. Foto: Profimedia Images

Premierul australian Anthony Albanese este în centrul unui nou scandal uriaș, după ce a făcut o glumă catalogată drept „sexistă” despre prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, care i-a dăruit doi pepeni când a fost în vizită de stat în Australia în luna mai, relatează BBC. Afirmațiile nepotrivite au fost făcute în același interviu în care a spus și că ar face sex cu Kylie Minogue. Albanese a refuzat să își ceară scuze și a insistat că relațiile dintre Australia și Japonia sunt mai apropiate ca niciodată, scrie și The Guardian.

Episodul din podcastul Bush Deep la care a fost invitat Albanese deja a stârnit o uriașă controversă după ce premierul australian a spus că ar face sex cu Kylie Minogue.

Tot în acest interviu, Albanese și-a dus mâinile la piept într-un gest sugestiv, spunând că premierul Japoniei i-a adus două daruri „destul de ciudate”, care până la urmă „au fost chiar gustoase”. Prim-ministrul Australiei se referea la pepenii coroană, un tip de pepeni galbeni foarte gustoși, scumpi, considerați un simbol al luxului în Japonia.

În timp ce discutau despre acest cadou, Albanese a spus, ducându-și mâinile la piept într-un gest sugestiv, „a adus doi, cum se face”. Imediat, gaza podcastului, comedianta Nikki Osborne a glumit: „Arăta ca Pamela Anderson”.

„A adus doi și erau superbi”, a răspuns Albanese.

Albanese, echipa sa și membrii Guvernului australian susțin că nu există un motiv pentru a-și cere scuze, întrucât nu el a făcut comparația cu Pamela Anderson.

Însă, opoziția, dar și un fost ambasador japonez, îi cer ferm să își ceară scuze. Parlamentara Mary Aldred a catalogat comentariile sale drept de „vulgare și de prost gust” și a adăugat că a avut un comportament „lipsit de respect”. Ea l-a întrebat când are de gând să își ceară scuze.

Albanese a dat de înțeles că nu va face asta: „Resping calificativele din întrebare. Australia și Japonia nu au avut niciodată o relație mai apropiată și nu au fost niciodată atât de aliniate din punct de vedere strategic. Guvernul meu a dus parteneriatul nostru strategic la un nou nivel”.

Premierul a fost întrebat de ce nu a spus asta în podcast.

Fostul ambasador japonez la Canberra, Shingo Yamagami, a criticat momentul din podcast în cuvinte extrem de dure. Fostul emisar japonez a spus că a fost clar „o glumă sexistă”, care a „trădat legătura apropiată” dintre Japonia și Australia.

„Ultimul lucru la care Takaichi s-ar fi așteptat era să fie luată atât de superficial în derâdere de liderul de încredere al partenerului strategic special al Japoniei. Pepenii coroană sunt cele mai apreciate fructe din Japonia și sunt prețuite ca ceva special”, a scris el într-un editorial publicat luni în The Australian, menționând că un singur pepene costă peste 30.000 de yeni (188 de dolari).

„Așadar, domnule prim-ministru, vă rog să vă bucurați de pepenii dulci și zemoși ai Japoniei fără să vă gândiți la anatomia unei femei și să vă concentrați, în schimb, asupra lucrurilor pe care țările noastre trebuie să le facă împreună”, a mai scris fostul ambasador.

The Australian, ziarul care a publicat editorialul lui Yamagami, a mai relatat că guvernul japonez a trimis o misivă diplomatică Australiei, în luna iulie, la câteva zile după ce a apărut episodul din podcast, în care scria că presa australiană a difuzat „relatări senzaționaliste”, iar guvernul de la Tokyo nu a identificat „nicio intenție rău-voitoare” în declarațiile lui Albanese.