„Este inacceptabil”. Premierul Australiei i-a reproșat lui Trump incidentul în care o jurnalistă australiană a fost împușcată în LA

Prim-ministrul Australian, Anthony Albanese, a descris imaginile în care jurnalista Lauren Tomasi este împușcată în picior cu un glonț de cauciuc drept „oribile” și anunță că i s-a plâns lui Donald Trump de acest lucru, conform CNN.

„A fost identificată în mod clar. Nu a existat nicio ambiguitate”, a declarat Albanese, marți, în fața reporterilor de la Clubul Național de Presă din Australia.

Prim-ministrul guvernului australian a spus că i-a comunicat lui Trump supărarea față de acest incident.

„Nu ni se pare acceptabil că așa ceva s-a întâmplat și credem că rolul presei este foarte important”, a spus Albanese.

Liderul de la Canberra a mai spus și că a vorbit cu jurnalista rănită, marți. Ea i-a spus că încă mai are dureri ușoare dar că este „nevătămată”.

Imaginile în care jurnalista Lauren Tomasi, care relata pentru postul australian 9News din mijlocul protestelor din Los Angeles, a fost împușcată cu un glonț de cauciuc chiar în timpul unui reportaj live s-au viralizat pe rețelele sociale și au fost urmărite de o lume întreagă.

„Poliția din Los Angeles avansează călare trăgând cu gloanțe de cauciuc spre protestatari”, poate fi auzită Lauren Tomasi spunând în timp ce dă un reportaj live. Câteva secunde mai târziu se aude un foc de armă, iar femeia se prinde de picior și țipă de durere.

Ulterior, colegul cameraman o întreabă dacă este în regulă, iar ea răspunde că este bine. Postul australian de știri a transmis, ulterior, că Tomasi a rămas cu o durere localizată, dar nu a suferit alte răni.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles.



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj