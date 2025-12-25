Emirului Qatarului și-a trimis gărzile de corp să învețe să schieze, în Italia

Șeicul arab în vârstă de 45 de ani, pe lângă faptul că este cunoscut pentru iahturile sale luxoase și colecția de mașini personalizate, este și un pasionat de sport. Sursa foto: Getty Images

25 de gărzi de corp ale emirului Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani, toți îmbrăcați în echipament de schi, cu jachete roșii, precum culorile steagului qatarez, au fost văzute zilele acestea în Val Gardena, în regiunea Alto Adige, Italia unde învaţă să schieze.

Responsabilii de securitatea personală a Emirului Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani au fost găzduiți la Centrul Alpin al Carabinierilor din Selva Gardena pentru un curs de pregătire montană și, mai important, pentru a învăța să schieze, relatează Corriere della Sera.

Șeicul arab în vârstă de 45 de ani, pe lângă faptul că este cunoscut pentru iahturile sale luxoase și colecția de mașini personalizate, este și un pasionat de sport, atât de mult încât a aranjat ca fondul suveran qatarez să cumpere Paris Saint-Germain.

Pe lângă faptul că este membru al CIO și președinte al Comitetului Național Olimpic, al-Thani a lucrat neobosit și pentru a asigura candidatura Dohei la Jocurile Olimpice din 2024, un proiect care a eșuat chiar dacă Emiratul a găzduit ultima Cupă Mondială, câștigată de echipa Argentinei, și Campionatele Mondiale de Atletism din 2019.

Acum, a înflorit și pasiunea pentru munte, iar emirul nu are nicio intenție să rateze competițiile olimpice, trimițându-și întregul anturaj la școala de schi. Se spune că dragostea sa pentru zăpadă a fost stârnită de Asma al-Thani, alpinistă și prima femeie qatareză care a escaladat Everestul, Lhotse, Manaslu și K2. Membră a familiei conducătoare a Qatarului, ea a fost protagonista unor realizări remarcabile în ultimii ani. Prințesa a fost prima qatareză care a schiat la Polul Nord și a escaladat mai multe vârfuri de 8.000 de metri fără oxigen suplimentar.

Aceasta l-a influenţat și pe emir, care se pregătește pentru o lungă vacanță de schi în Italia.

Nu este prima dată când emirii din Golf își trimit gărzile de corp la cursuri de schi în Alpi. În iunie, un grup de soldați saudiți a apărut pe pârtiile din Val Senales. Cursurile de schi fac parte dintr-un acord mai amplu de cooperare militară între armata italiană și forțele armate qatareze. Un acord inițial a fost semnat în 2020, iar exerciții comune au fost programate pentru 2025. Așadar, în timp ce soldații italieni au mers să se antreneze în deșert, qatarezii au venit în Alpi pentru a învăța să schieze.