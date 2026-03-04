„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă

După atacurile iraniene, „toată lumea bea cafea și se plimba de colo colo, ca și cum nu ar avea nicio grijă pe lume”, a spus Mike Babayan. FOTO: miaplainer_/TikTok, nitrotrades/TikTok

Imaginile cu petreceri exclusiviste s-au amestecat, în weekend, cu explozii și alerte de urgență, după ce Iranul a lansat rachete și drone asupra unor state din Golf, inclusiv asupra Emiratelor Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile americano-israeliene.

Mike Babayan se afla într-un lounge cu narghilele când a auzit explozia, sâmbătă seara. Dubai - un loc poleit cu aur pentru ultra-bogați și pentru clasa oligarhilor, promovat drept unul dintre cele mai sigure locuri de pe Pământ - fusese atacat de rachete iraniene. Telefoanele s-au luminat cu mesaje de urgență care îndemnau oamenii să se adăpostească. Dar Dubai își revine rapid, cel puțin când vine vorba de petreceri. „Toată lumea s-a întors la narghilea și la mâncare un minut mai târziu”, a spus Babayan, citat de The Guardian.

Totuși, ca măsură de precauție, în acea noapte Babayan s-a mutat din locuința lui principală din Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume și reperul central al orizontului din Dubai, într-o reședință mai departe de centrul orașului. Acolo putea auzi exploziile mult mai clar, una la fiecare 20–30 de minute, a spus el. „Dar toată lumea bea cafea, se plimbă ca și cum nu ar avea nicio grijă pe lume. E destul de inconștient”.

Babayan are 23 de ani și este originar din Los Angeles. S-a mutat în Dubai, cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, în 2020 pentru a lucra în finanțe. Acum își documentează viața de trader și afișează atributele vieții de influencer (BMW-uri, apartament de un milion de dolari) pentru cei aproape 150.000 de urmăritori ai săi de pe TikTok. În weekend, și-a mutat atenția către comentarea atacurilor asupra Dubaiului, în stilul tipic influencerilor, vorbind direct către cameră, cu orizontul nocturn al orașului strălucind în spatele său. A simțit o responsabilitate de a combate dezinformarea; când a văzut un videoclip generat de AI cu Burj Khalifa în flăcări, le-a spus urmăritorilor că este fals.

Totuși, nu s-a putut abține să nu se laude puțin. Într-un clip, Babayan a spus că simte că Dubaiul rămâne mai sigur decât New York, Los Angeles și Londra, chiar și în plin război. Unde altundeva, a întrebat el, ar putea să se plimbe noaptea purtând un ceas de 60.000 de dolari fără să fie deranjat? „Simt că asta e mai important, să nu trebuiască să mă uit peste umăr la fiecare două secunde, comparativ cu șansele să mă lovească o dronă, ceea ce cred că este mai puțin probabil”, a spus el.

Iranul a început să vizeze statele vecine din Golf cu rachete și drone ca represalii pentru atacurile SUA-Israel care au ucis peste 700 de iranieni, inclusiv 168 de persoane într-o școală primară de fete, potrivit presei de stat iraniene. Luați prin surprindere, influencerii care trăiesc în Dubai au reacționat în modul cel mai natural pentru ei: inundând golul informațional cu scene dintr-o viață de lux întreruptă de război.

Will Bailey, un influencer britanic de călătorii cu aproape 500.000 de urmăritori, a văzut rachetele căzând dintr-un beach club. DJ-ul nu a oprit muzica puternică, în timp ce Bailey și alții au postat videoclipuri cu ei privind hotelul Fairmont The Palm din apropiere, învăluit în fum. Un alt influencer de călătorii aflat în vizită a postat perspectiva sa asupra atacului, de pe puntea unui iaht unde se organizase o petrecere.

O antreprenoare britanică aflată în vizită la Dubai s-a plâns că războiul i-a anulat zborul, spunând într-un videoclip ulterior șters: „E chiar enervant, pentru că avem evenimente, avem întâlniri, probabil va trebui să le anulăm”.

„Influencerii dau impresia că sunt mai aroganți în modul în care își prezintă viața”, a spus Babayan. „Asta îi enervează pe oameni, iar acum spun că haosul e bine meritat”.

Dr. Sreya Mitra este profesor de comunicare la Universitatea Americană din Sharjah și studiază influencerii sud-asiatici stabiliți în Dubai. Posturile de știri indiene se confruntă cu ceea ce unii au numit o „criză de credibilitate”, iar Mitra spune că indienii care trăiesc în Dubai au simțit nevoia să-și liniștească prietenii și familiile din țară.

„Influencerii indieni de pe rețelele sociale încearcă să contracareze și să verifice hiperbolele canalelor de știri indiene”, a spus Mitra. „Acești influenceri consolidează o narațiune a normalității. Vor spune: «Hei, e ora 2 dimineața și sunt aici, în piața de Ramadan sau în centrul Dubaiului, și e sigur»”.

EAU a raportat trei decese și 68 de răniți de la începutul războiului, mult mai puțini decât în Liban și Israel și mai mulți decât în Qatar și Bahrain, potrivit Al Jazeera. EAU a declarat că a distrus sau interceptat majoritatea rachetelor și dronelor lansate asupra sa de Iran; hotelul Fairmont și aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi au suferit daune, iar marți o dronă ar fi lovit parcarea consulatului SUA din Dubai, provocând un incendiu, dar fără victime.

Unii influenceri au minimalizat atacurile. „Suntem calmi. Suntem protejați. Suntem pe mâini sigure”, a scris o influenceriță ucraineană pe un montaj video. „Nu există niciun alt loc în care aș vrea să fiu”, a scris un alt creator de conținut din Dubai peste imagini cu apusuri pitorești și plimbări cu bicicleta pe plajă.

Fațada influencerilor

Afluxul de conținut din Golf a adus în prim-plan interacțiunea stranie dintre represiunea de stat și stilul de viață neîngrădit pe care influencerii îl afișează pe rețelele lor.

Dubai este cunoscut drept capitala mondială a influencerilor, găzduind un ecosistem de creatori de conținut, agenți, producători și branduri de lux gata să profite de acest bazin de talente. Cei care postează profesionist trebuie să obțină o licență de operare care poate costa până la 4.000 de dolari. Consiliul media al EAU le impune să „respecte” statul, politica sa și „credințele divine și islamice, precum și toate celelalte religii și credințe” în postările lor. Supranumele „cel mai sigur loc din lume”, adesea promovat de influenceri, vine în detrimentul unei clase muncitoare migrante supuse abuzurilor și suprimării, precum și al unui sistem avansat de supraveghere civilă.

„Dubai și EAU, în general, au folosit foarte strategic ideea de creatori și influenceri pentru a promova țara, nu doar în vest, ci și în sudul global”, a spus dr. Zoe Hurley, profesor de media la Universitatea Americană din Sharjah și autoarea cărții din 2023 „Social Media Influencing in the City of Likes: Dubai and the Postdigital Condition”. „Ei folosesc strategic activele digitale pentru a ține o oglindă în fața lumii și pentru a oferi o destinație accesibilă ca alternativă la visul american”.

Hurley descrie starea de spirit a influencerilor din EAU ca fiind una de șoc și vulnerabilitate. „Oamenii sunt atrași să trăiască aici pentru că, până acum, era această oază sigură în regiune. Acea idee a fost spulberată”, a spus ea. „Eu sunt o persoană care pune sub semnul întrebării autenticitatea în scrierile mele, dar văd reacții destul de autentice la această situație”.

Ea notează că relatările și comentariile care îi prezintă pe influenceri drept „egoști” nu iau în considerare întreaga poveste. „Oamenii plătesc 20 de dolari pentru a merge la un beach club și să pară că trăiesc într-un loc demn de Instagram, dar asta e doar o fațadă”, a spus Hurley. „Este, de fapt, un oraș și un loc al contradicțiilor”.

Bailey, influencerul care a distribuit videoclipuri cu rachete din beach club, s-a apărat de comentatorii care i-au numit postările senzaționaliste și dezinformatoare. „Tot ce fac este să documentez ce se întâmplă”, a spus el într-un videoclip postat luni. „Am primit mii de mesaje de la oameni care sunt recunoscători pentru videoclipurile pe care le public”.

Dar niciun TikTok nu poate surprinde pe deplin un conflict care s-a construit timp de decenii și este rezultatul a peste 70 de ani de relații complicate între SUA, Israel și Iran. Relatările influencerilor din cele mai mari orașe ale Golfului sunt inerent „ahistorice”, a spus Peter Loge, profesor asociat de media și afaceri publice la Universitatea George Washington. „Acești producători de conținut spun: «Hei, iată un videoclip scurt, explodează, e înfricoșător». Dar nu poți face mai mult. Asta nu este ceea ce rețelele sociale sunt construite să facă și nici motivul pentru care oamenii intră pe TikTok”.

Utilizatori din întreaga lume derulează cu aviditate conținut de război de tip „POV”. Loge a comparat acest flux cu următoarea evoluție a „turismului de dezastre”, un fenomen occidental în care călătorii vizitează locuri ale unor catastrofe recente (precum turiștii bogați care vizitau ruinele Pompeiului în anii 1700 sau tururile cu autobuzul în cartierul Lower Ninth Ward din New Orleans după uraganul Katrina). Desigur, clasa influencerilor din Dubai nu și-a dat seama că urma să fie martoră la un dezastru. Cu toate acestea, se aflau în poziția ideală pentru a filma, descrie și posta în timp real. „Ori de câte ori se întâmplă ceva mare, încercăm să dăm un sens celor întâmplate”, a spus Loge. „Este un proces de creare a sensului, asta facem mereu ca ființe umane. Acești influenceri fac parte din ecosistemul de creare a sensului”.

Mia Plainer, 23 de ani, este planificator de conținut social media pentru un canal de modă și frumusețe din Londra. Ea și o prietenă se aflau în Dubai în acest weekend pentru „o mică pauză” de la rutina corporatistă. Se aflau pe o barcă atunci când au început să cadă rachetele. Garda de coastă le-a adus înapoi la țărm, iar ele s-au adăpostit în garajul hotelului peste noapte, dormind pe șezlonguri aduse de la piscină.

Plainer și-a filmat experiența, pe care a numit-o o „juxtapunere” între război și lux, pentru familie și urmăritori. „Există această narațiune de tipul: «Uite toți influencerii care plâng că e război și nu sunt obișnuiți cu asta»”, a spus ea. „Dar cred că îți deschide ochii asupra faptului că oricine și toată lumea poate fi în aceeași situație, indiferent de statut”.

Plainer spune că are empatie pentru oamenii din zone de război precum Gaza și Ucraina, mulți dintre ei împărtășindu-și experiențele pe TikTok. „Sunt mereu șocată că acești oameni trebuie să trăiască această realitate”, a spus ea. „Pentru ei este viața de zi cu zi, iar eu am venit doar într-o călătorie, sunt doar câteva zile din viața mea”.

Până marți, vacanța revenise la normal. Plainer și prietena ei speră să zboare acasă joi după-amiază; Regatul Unit se pregătește să evacueze cetățenii din Golf, iar SUA le-a recomandat americanilor să părăsească 14 țări din Orientul Mijlociu, inclusiv EAU. Cu toate acestea, disponibilitatea zborurilor și transportul aerian rămân incerte pe măsură ce războiul se intensifică în regiune. Pentru Plainer, „planul este pur și simplu ca viața să meargă înainte și să ne bucurăm cât mai mult posibil cât timp suntem aici”.