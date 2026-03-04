O nava de război a Iranului a fost lovită de un submarin lângă Sri Lanka. Peste 100 de marinari dispăruți

1 minut de citit Publicat la 11:56 04 Mar 2026 Modificat la 12:07 04 Mar 2026

În incidentul naval de lângă Sri Lanka ar fi fost implicat un submarin nuclear american, a relatat presa din Asia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Peste 100 de persoane sunt date dispărute după un atac submarin asupra unei fregate iraniene, miercuri, la sud de Sri Lanka, anunță marina acestei țări și surse din Ministerul Apărării de la Colombo, citate de agenția Reuters, preluată de presa internațională.

Alte 78 de persoane au fost rănite.

Vijitha Herath, ministrul de Externe din Sri Lanka, a declarat că marinarii răniți sunt transportați la spitale din sudul țării.

Fregata lovită de atacul submarin se numește IRIS Dena, potrivit presei din Asia.

Contul X Clash Report a publicat o imagine a navei iraniene, însoțită de informația că nava s-a scufundat după atac și că numărul marinarilor dispăruți este de 148.

Iranian Navy Mowj-class frigate Dena was reportedly sunk by a U.S. submarine near Sri Lanka.



32 severely injured sailors were rescued, while 148 remain missing.



The ship was returning from the International Fleet Review / MILAN 2026 naval exercise in India when it sank on… https://t.co/6Gxr22Admt pic.twitter.com/rgh2MuKurY — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Vasul se întorcea de la un exercițiu naval la care participase împreună cu Marina militară indiană la mijlocul lunii februarie.

IRIS Dena a trimis un semnal de urgență la sud de Sri Lankă miercuri dimineață, fiind declanșată o operațiune de salvare.

Într-o primă fază a operațiunii, 30 de marinari răniți au fost aduși la țărm, potrivit autorităților din Sri Lanka.

Surse citate de New Indian Express au declarat că este probabil că fregata iraniană era urmărită de vasul de război american USS Pinckney în momentul incidentului și că este, de asemenea, posibil ca în atac să fi fost implicat un submarin nuclear al Marinei SUA care opera de la baza situată pe insula Diego Garcia.

Știrea se actualizează.