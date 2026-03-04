Merz i-a explicat lui Trump, cu harta în mână, de ce Ucraina nu trebuie să accepte cedarea Donbasului lui Putin

Friedrich Merz a fost primit de Donald Trump la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz i-a transmis președintelui SUA, Donald Trump, că Ucraina nu trebuie să accepte concesii teritoriale față de Rusia. În cadrul unei întrevederi avute la Casa Albă, Merz i-a arătat lui Trump o hartă cu linia frontului și a explicat de ce Ucraina nu trebuie să cedeze Donbasul, așa cum cere Rusia lui Putin, informează The Moscow Times.

„Toți vrem ca acest război să se termine cât mai repede. Dar Ucraina trebuie să-și păstreze teritoriul și interesele de securitate", a declarat Friedric Merz.

Cancelarul german le-a spus reporterilor că i-a arătat lui Trump o hartă a frontului din Ucraina și a precizat că, dacă Rusia, obține restul Donbasului (teritoriu care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk - n.r.), atunci „drumul spre Kiev va fi deschis”.

Totodată, Merz, a explicat importanța Odesei pentru menținerea accesului Ucrainei la Marea Neagră.

„Poate am reușit să contribui puțin mai mult la înțelegerea realităților locale”, a spus Merz, după întâlnirea cu Trump.

Merz l-a cerut pe Trump să pună presiune pe președintele rus Vladimir Putin, care, în opinia sa, încearcă doar să „câștige timp”, subminând eforturile SUA. De asemenea, Merz spus că europenii nu ar accepta un acord privind Ucraina care să nu țină cont de poziția lor.

Conform Bloomberg, Rusia a amenințat că se va retrage din negocieri dacă Kievul nu cedează întregul Donbas. În prezent, Donețkul, parte a Donbasului, se află încă parțial sub controlul armatei ucrainene - mai exact, zona puternic fortificată din jurul localităților strategic Kramatorsk și Sloviansk. Zelenski a precizat, de mai multe ori, că Ucraina nu va ceda acest teritoriu, pentru că, în acest caz, întreaga zonă ar deveni o bază de lansare pentru un atac al Rusiei spre interiorul Ucrainei.