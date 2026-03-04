Planul lui Khamenei, strategia haosului: atacuri asupra hotelurilor și centralelor electrice, sabotaje, zboruri perturbate

Aeroportul Internațional Dubai (DXB), cel mai aglomerat hub internațional din lume, a fost lovit sâmbătă seara de o dronă / Sursa foto: captură video Facebook

În spatele atacurilor aparent aleatorii din partea Iranului s-ar afla un plan precis elaborat chiar de ayatollahul Ali Khamenei. Iranul a atacat Doha, apoi Abu Dhabi, Tel Aviv, Manama (n.red. capitala Bahrainului ), rafinăria Ras Tanura, Dubai, Amman, iar atacurile au ajuns chiar și în Cipru.

Forţele iraniene au lansat rachete și drone într-o rafală furioasă care dă impresia unei acțiuni lipsite de orice plan sau direcție precisă, aproape ca un gest disperat de contracarare a celor mai puternice armate din lume. Dar realitatea pare a fi alta. Financial Times, preluat de Corriere della Sera, relatează că forțele iraniene execută un plan detaliat, meticulos cercetat, dorit și construit chiar de ayatollahul Ali Khamenei, împreună cu liderii militari de la Teheran. În Războiul de Douăsprezece Zile împotriva Israelului care a avut loc în iunie 2025, Republica Islamică s-a confruntat cu impresionanta capacitate a statului evreu de a se infiltra în punctele vitale ale regimului pentru a-i elimina pe cei mai importanți generali, chiar în momentele de început ale atacului. Liderul Suprem și apropiaţii săi și-au dat seama că trebuie să-și schimbe abordarea și astfel au început o ofensivă menită să arunce Orientul Mijlociu într-un haos total, să destabilizeze piețele energetice globale și să crească tensiunile la niveluri fără precedent, în speranța de a-i pune în dificultate pe Donald Trump și pe Benjamin Netanyahu.

O sursă din cadrul Republicii Islamice a declarat pentru ziarul londonez că planul includea sabotajul țintit al instalațiilor energetice din regiune, combinat cu bombardamente devastatoare și perturbări la scară largă ale traficului aerian. „Nu am avut de ales decât să escaladăm tensiunile și să declanșăm un incendiu imens, vizibil pentru toată lumea”, a spus sursa. „Când limitele noastre au fost depășite, încălcând toate legile internaționale, nu am mai putut juca după regulile jocului.”

În ciuda morții ayatollahului și a zecilor de oameni ai săi, planul pare să decurgă conform celor decise. În doar cinci zile, forțele Republicii Islamice au vizat infrastructura energetică strategică, uzinele de gaze și rafinăriile din regiune, provocând o creștere terifiantă a prețurilor petrolului pe piețele globale. Dar nu s-au oprit aici. Au vizat, de asemenea, hoteluri, aeroporturi și ambasade americane .

„Vom continua și va exista o escaladare suplimentară. La ce se așteptau? Ca liderulRepublicii Islamice să fie vizat și să nu se întâmple nimic?”, a mai adăugat sursa. Strategia de a crea haos a lui Khamenei, în care, spre deosebire de iunie 2025, Hezbollah, cu rachetele sale lansate din Liban, și milițiile șiite irakiene joacă, de asemenea, un rol activ, include și dorința de a dezmembra procesul decizional militar, de a reduce probabilitatea unei eliminări rapide a liderilor și de a asigura un răspuns autonom.

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a fost cel căruia i-au scăpat primele indicii cu privire la această strategie. Acesta a lăsat să se înţeleagă că diviziile militare acționau independent : „Unitățile noastre sunt acum, în fapt, independente și, într-un anumit sens, izolate și acționează pe baza unor instrucțiuni generale care le-au fost date în prealabil”, a declarat acesta pentru rețeaua de ştiri qatareză Al Jazeera , dezvăluind tactica.

„Dar haosul nu este o strategie care poate funcționa pe termen lung”, a explicat Jason Brodsky, directorul organizației United Against Nuclear Iran. „Pare mai degrabă un act suicidal. În acest fel, regimul riscă să întoarcă țările, chiar și aliații, unele împotriva altora și să se izoleze din ce în ce mai mult. Potențial, prin vizarea Golfului, Republica Islamică ar putea ajunge prinsă într-un cerc de foc. ”

Expertul este, de asemenea, convins că haosul regional nu-l va opri pe Trump: „Președintele este sigur că pune capăt unui conflict pe care Republica Islamică l-a început în 1979 , nu începe unul nou. Și dacă vor exista tulburări temporare în Orientul Mijlociu în timp ce încearcă să pună capăt acestui război cu Iranul, Statele Unite par pregătite să își asume riscul .”