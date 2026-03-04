Australia a lansat cu succes un sistem hipersonic imprimat 3D de pe teritoriul SUA, cu susținerea Pentagonului: A depășit viteza Mach 5

Demonstratorul DART AE a fost trimis într-un zbor suborbital la bordul rachetei HASTE. Sursa foto: Defense Innovation Unit

Pentagonul a făcut un nou pas pentru a accelera testarea sistemelor hipersonice. Unitatea de Inovație pentru Apărare (Defense Innovation Unit – DIU) a lansat o platformă de test hipersonică imprimată 3D, construită de compania australiană Hypersonix, ca parte a programului său HyCAT, potrivit Interesting Engineering.

Misiunea, denumită Cassowary Vex, a trimis demonstratorul DART AE într-un zbor suborbital la bordul rachetei HASTE al Rocket Lab. Sistemul a fost denumit „That’s Not a Knife” (n.r. faimoasa replică a lui Crocodile Dundee).

Oficialii spun că zborul a colectat date privind propulsia, traiectoria și comportamentul vehiculului în condiții hipersonice reale.

Rezultatele vor sprijini eforturile în curs ale Pentagonului de a valida mai rapid și la costuri mai reduse noi sisteme de mare viteză.

„Este un factor-cheie pentru accelerarea progresului în domeniul hipersonic”

Misiunea Cassowary Vex a marcat prima dată când DIU a desfășurat o platformă de test dezvoltată comercial în cadrul programului său Hypersonic High-Cadence Advanced Testing (HyCAT).

Rocket Lab a furnizat racheta sa Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron, sau HASTE. Compania a modificat racheta prin adăugarea unei carene extinse, a protecției termice suplimentare și a sistemelor de separare.

Aceste îmbunătățiri au permis eliberarea încărcăturii utile la altitudine joasă, potrivită pentru testarea propulsiei cu admisie de aer.

Încărcătura utilă a fost vehiculul DART AE de trei metri al Hypersonix. Demonstratorul, de unică folosință, funcționează cu un motor scramjet alimentat cu hidrogen gazos.

Inginerii au construit întreaga structură aerodinamică prin fabricație aditivă, folosind aliaje rezistente la temperaturi înalte.

Viteze de Mach 5 sau mai mult

DIU a declarat că această abordare ar putea extinde lanțul de aprovizionare pentru articolele de testare și ar putea crește frecvența zborurilor experimentale hipersonice ale departamentului.

„Accesarea ecosistemului comercial și non-tradițional este un factor-cheie pentru accelerarea progresului în domeniul hipersonic, în special pentru scurtarea termenelor misiunilor și pentru a avansa către producție în masă și costuri accesibile”, a declarat lt. col. Nicholas Estep, director al portofoliului de tehnologii emergente al DIU.

Departamentul a lansat inițiativa HyCAT în 2022 pentru a aborda blocajele persistente din testare.

Armata, Marina și Forțele Aeriene au investit miliarde de dolari în arme hipersonice.

Aceste sisteme se deplasează cu Mach 5 sau mai mult și pot manevra în timpul zborului. Sistemele tradiționale de apărare antirachetă întâmpină dificultăți în interceptarea lor.

Provocările blocajelor din testare

Dezvoltatorii se confruntă cu un obstacol major: sistemele hipersonice trebuie să reziste la temperaturi și solicitări extreme.

Doar un număr limitat de tuneluri aerodinamice și piste de mare viteză din SUA pot reproduce aceste condiții, iar această lipsă a încetinit ritmul dezvoltării.

HyCAT își propune să reducă această presiune. Programul sprijină platforme aeriene de testare cu cost redus, derivate comercial, care completează infrastructura guvernamentală.

În 2023, DIU a acordat contracte pentru prototipuri timpurii companiei Hypersonix și altor firme pentru a construi sisteme reutilizabile și consumabile.

Pentagonul a desfășurat, de asemenea, o misiune HyCAT anterioară în noiembrie. DIU a colaborat cu Agenția pentru Apărare Antirachetă (Missile Defense Agency) și a utilizat racheta HASTE a Rocket Lab pentru a lansa încărcături utile furnizate de guvern.

„Ne-a permis să testăm propulsia, materialele și sistemele de control în condiții hipersonice reale”

„Această misiune ne-a permis să testăm propulsia, materialele și sistemele de control în condiții hipersonice reale”, a declarat Michael Smart, cofondator Hypersonix.

„La aceste viteze și temperaturi, nu există substitut pentru datele obținute în zbor. Rezultatele acestei misiuni vor influența direct proiectarea viitoarelor aeronave hipersonice operaționale.”

Departamentul Apărării continuă să insiste pentru cicluri de testare mai rapide.

Tehnologiile hipersonice scalabile se numără printre cele șase domenii tehnologice critice identificate de directorul tehnologic al DOD, Emil Michael.

Prin colaborarea cu furnizori comerciali de lansare și utilizarea vehiculelor imprimate 3D, DIU speră să reducă termenele și să crească numărul oportunităților de zbor.

Pentru planificatorii din domeniul apărării americane, teste hipersonice mai frecvente ar putea însemna introducerea mai rapidă în serviciu a armelor și aeronavelor de nouă generație.