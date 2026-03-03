BMW introduce roboți umanoizi, în premieră, la o fabrică din Europa: Angajații cu AI și cei umani vor lucra împreună. Cum arată AEON

Publicat la 11:59 03 Mar 2026

BMW va folosi robotul umanoid AEON dotat cu AI la fabrica sa auto din Germania. Sursa foto: Hepta

BMW Group a anunțat vineri lansarea primului proiect-pilot din Europa care presupune utilizarea roboților umanoizi într-o fabrică proprie din Germania. Testele au loc la uzina din Leipzig, unde noile sisteme bazate pe inteligență artificială fizică vor fi integrate treptat în producție, urmând să preia sarcini repetitive sau solicitante și să lucreze alături de angajați, potrivit unui comunicat transmis de producătorul auto.

Robotul AEON, testat în producția de baterii și componente

Proiectul este realizat în colaborare cu Hexagon Robotics, divizie specializată în robotică și „Physical AI”. Robotul utilizat în Germania este modelul AEON, prezentat în iunie 2025.

AEON are o structură umanoidă care permite atașarea flexibilă a diferitelor tipuri de mâini, dispozitive de prindere sau instrumente de scanare. Platforma mobilă pe roți îi oferă flexibilitate în hală, iar designul său este gândit pentru aplicații variate în mediul industrial.

La fabrica din Leipzig, robotul este testat pentru:

asamblarea bateriilor de înaltă tensiune;

producția de componente, inclusiv piese pentru exteriorul vehiculelor.

După evaluări teoretice și teste în laborator, un prim test în condiții reale a avut loc în decembrie 2025. O nouă etapă de testare este programată din aprilie 2026, iar faza-pilot propriu-zisă este planificată pentru vara anului 2026, în funcție de rezultatele integrării în sistemul de producție.

Ce înseamnă „Physical AI” în producție

Conceptul de „Physical AI” („AI Fizic”) combină inteligența artificială digitală – inclusiv agenți capabili să ia decizii autonome – cu roboți industriali reali. În fabrica BMW, integrarea este posibilă datorită unei platforme IT și de date unificate, care permite acces standardizat și în timp real la informații din toate etapele producției.

Roboții umanoizi sunt considerați o completare a automatizărilor existente și sunt vizați în special pentru:

activități repetitive și monotone;

sarcini solicitante din punct de vedere ergonomic;

operațiuni cu potențial risc pentru angajați.

Obiectivul este ca noile sisteme să preia o parte dintre aceste activități, în timp ce angajații rămân implicați în procesele de coordonare, monitorizare și integrare.

Experiența din SUA: peste 90.000 de componente manipulate

Anterior, BMW a testat roboți umanoizi la uzina din Spartanburg, SUA, în 2025, în colaborare cu Figure AI.

Robotul Figure 02 a fost utilizat în caroserie, unde a manipulat și poziționat cu precizie piese din tablă pentru sudură. În zece luni:

a contribuit la producția a peste 30.000 de unități BMW X3;

a manipulat peste 90.000 de componente;

a funcționat aproximativ 1.250 de ore, în schimburi zilnice de câte 10 ore.

Potrivit companiei, testele au arătat că roboții umanoizi pot fi integrați în siguranță în mediul industrial existent și pot transfera rapid în producție secvențele de mișcare învățate în laborator.

Prin proiectul din Leipzig, BMW marchează astfel prima implementare a roboților umanoizi într-o fabrică din Germania, într-un context în care industria auto explorează tot mai intens utilizarea inteligenței artificiale direct în procesele fizice de producție și colaborarea dintre roboți și angajați.