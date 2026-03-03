Antena 3 CNN Externe Imagini din satelit: SUA și Israel au lovit instalația nucleară iraniană de la Natanz. Ce anume au țintit

1 minut de citit Publicat la 12:41 03 Mar 2026 Modificat la 12:58 03 Mar 2026
instalatii nucleare Natanz bombardate 1 si 2 martie
Imagine din satelit a complexului nuclear iranian de la Natanz, după bombardament. Foto: Profimedia Images

Agenția Internațională de Energie Atomică (AIEA) a confirmat marți existența unor avarii „parțiale” produse la instalația nucleară iraniană de la Natanz, în urma bombardamentelor americano-israeliene din ultimele trei zile.

„În baza celor mai recente imagini din satelit, AIEA poate confirma acum că existe pagube recente la clădirile de acces către Instalația subterană de îmbogățire a uraniului de de la Natanz”, a precizat Agenția, într-un comunicat postat pe rețeaua X.

Situl nuclear de la Natanz, fotografiat pe 1, respectiv 2 martie. Foto: Profimedia Images

Nu sunt așteptate emisii de radiații în urma atacului, a mai precizat AIEA, că instalația a fost „sever afectată” în urma atacurilor din iunie anul trecut..

Imaginile din satelit, analizate de publicația israeliană The Times of Israel, arată cel puțin două clădiri avariate pe 2 martie, după ce imagini similare, făcute deasupra aceleiași locații, arătau clădirile intacte, pe data de 1 martie.

„Regimurile criminale ale Statelor Unite și Israel, în continuarea agresiunii lor, au atacat din nou situl nuclear de la Natanz duminică dup-amiaza în două atacuri brutale”, a declarat șeful agenției nucleare iraniene Mohammad Eslami.

AIEA a precizat că în prezent nu există niciun fel de „indicii” care să arate că alte instalații nucleare au fost lovite, în afară de Natanz.

Etichete: Natanz Iran instalatii nucleare Israel razboi in iran imagini satelit

