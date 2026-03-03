Imagini din satelit: SUA și Israel au lovit instalația nucleară iraniană de la Natanz. Ce anume au țintit

1 minut de citit Publicat la 12:41 03 Mar 2026 Modificat la 12:58 03 Mar 2026

Imagine din satelit a complexului nuclear iranian de la Natanz, după bombardament. Foto: Profimedia Images

Agenția Internațională de Energie Atomică (AIEA) a confirmat marți existența unor avarii „parțiale” produse la instalația nucleară iraniană de la Natanz, în urma bombardamentelor americano-israeliene din ultimele trei zile.

„În baza celor mai recente imagini din satelit, AIEA poate confirma acum că existe pagube recente la clădirile de acces către Instalația subterană de îmbogățire a uraniului de de la Natanz”, a precizat Agenția, într-un comunicat postat pe rețeaua X.

Situl nuclear de la Natanz, fotografiat pe 1, respectiv 2 martie. Foto: Profimedia Images

Nu sunt așteptate emisii de radiații în urma atacului, a mai precizat AIEA, că instalația a fost „sever afectată” în urma atacurilor din iunie anul trecut..

Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 3, 2026

Imaginile din satelit, analizate de publicația israeliană The Times of Israel, arată cel puțin două clădiri avariate pe 2 martie, după ce imagini similare, făcute deasupra aceleiași locații, arătau clădirile intacte, pe data de 1 martie.

„Regimurile criminale ale Statelor Unite și Israel, în continuarea agresiunii lor, au atacat din nou situl nuclear de la Natanz duminică dup-amiaza în două atacuri brutale”, a declarat șeful agenției nucleare iraniene Mohammad Eslami.

AIEA a precizat că în prezent nu există niciun fel de „indicii” care să arate că alte instalații nucleare au fost lovite, în afară de Natanz.