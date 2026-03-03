Românii, pe primul loc în topul cumpărătorilor străini într-un oraș din Spania. Preţul mediu depășește 200.000 de euro

Românii domină piața imobiliară din Madrid, capitala Spaniei. Ei au devenit principalii cumpărători străini. Foto: Getty Images

Românii se află printre cei mai activi cumpărători străini de locuințe în Madrid, într-un an în care italienii au devenit lideri ai clasamentului, depășindu-i pe cetățenii chinezi, a relatat El Diario de Madrid. Scumpirea pieței nu frânează investițiile internaționale, în condițiile în care prețurile au depășit deja pragul de 4.900 de euro pe metru pătrat în capitala Spaniei, desemnată cea mai bună destinație turistică în 2026.

Clasamentul cumpărătorilor străini de locuințe în Madrid, în cursul anului trecut

Cetăţenii români se numără printre comunitățile străine active pe piața imobiliară din Madrid, într-un context în care italienii au devenit, în 2025, principalul grup de cumpărători străini din capitala Spaniei, detronându-i pe chinezi, arată datele publicate de Portalul Statistic al Notariatului, conform sursei citate.

În total, italienii au achiziționat 892 de imobile, reprezentând 15,2% din tranzacțiile realizate de străini și 2,13% din cele 41.891 de vânzări-cumpărări înregistrate în oraș.

Creșterea interesului internațional, inclusiv din partea românilor, a avut loc într-un context de scumpire accentuată a pieței imobiliare. În ultimul an, prețul mediu al unei locuințe în Madrid a crescut cu 15,89%, ajungând la 4.981 de euro pe metru pătrat.

Această evoluție ridică valoarea medie a unei locuințe standard la peste 450.000 de euro, consolidând poziția Madridului drept una dintre cele mai dinamice și costisitoare piețe rezidențiale din Spania. După italieni și chinezi, printre cei mai activi cumpărători străini se numără francezii, mexicanii și alți europeni.

Românii conduc clasamentul achizițiilor în Zaragoza

La nivelul întregii Comunități Madrid, italienii și chinezii conduc clasamentul cumpărătorilor străini, urmați de români, francezi și portughezi, au mai scris jurnaliştii publicaţiei El Diario de Madrid.

De asemenea, într-unul dintre marile orașe spaniole, Zaragoza, românii sunt grupul străin predominant în achiziția de locuințe, în timp ce în Barcelona, Valencia, Sevilla și Málaga lideri sunt italienii.

Datele Notariatului arată diferențe semnificative între zonele capitalei. Cel mai ridicat preț a fost înregistrat în codul poștal 28001 (Recoletos), unde metrul pătrat a ajuns la 11.891 de euro. În această zonă premium, străinii au participat la 32,02% dintre tranzacții, iar aproape jumătate dintre achiziții au fost realizate de companii, în special cu capital mexican și american.

La polul opus, în zona codului poștal 28041 (Orcasur, Orcasitas și San Fermín), prețul a fost de 2.420 de euro pe metru pătrat, cu o valoare medie a locuinței de 203.508 euro. În aceste cartiere, cei mai activi cumpărători străini au fost chinezii, românii, italienii, bengalezii și bolivienii.

De curând, un sat abandonat din Cantabria, situat la 10 kilometri de Potes, în Spania, a fost scos la vânzare pentru 380.000 de euro. Porcieda are zece case și o o suprafață totală de 3.000 de metri pătrați.

Creșterea ponderii cererii internaționale confirmă rolul Madridului ca unul dintre principalele centre imobiliare din Europa, dar reflectă totodată și presiunile asupra prețurilor prin care trece piața rezidențială.