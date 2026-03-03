„El Mencho” a fost înmormântat într-un sicriu de aur, în timp ce o formație cânta muzică mexicană

1 minut de citit Publicat la 14:00 03 Mar 2026 Modificat la 14:00 03 Mar 2026

„El Mencho” a fost înmormântat într-un sicriu de aur. FOTO: Profimedia Images

Liderul Cartelului Jalisco New Generation, „El Mencho”, a fost înmormântat luni într-un sicriu de aur. Zeci de oameni au însoțit cortegiul funerar. Mulți purtau umbrele negre, deși era o zi însorită, iar o formație cânta muzică mexicană, scrie CNN.

Un oficial federal a confirmat că Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, a fost îngropat într-un cimitir din Zapopan, o suburbie a orașului Guadalajara, al doilea cel mai mare oraș din Mexic.

Oficialul care a vorbit despre locul înmormântării a cerut să rămână anonim. Biroul Procurorului General a refuzat să confirme locul în care a fost îngropat „El Mencho”, invocând „motive de securitate”.

De duminică, măsurile de securitate fuseseră întărite în jurul unei case funerare, unde erau aduse coroane mari de flori. Unele coroane aveau imaginea unui cocoș realizată din flori, Oseguera Cervantes fiind numit uneori „Stăpânul Cocoșilor”.

FOTO: Profimedia Images

Armata mexicană l-a ucis pe Oseguera Cervantes cu o săptămână în urmă, în timpul unei operațiuni de capturare a sa. Potrivit certificatului de deces obținut de The Associated Press, el a murit din cauza mai multor răni provocate de gloanțe. A fost dus apoi în Ciudad de México, unde i s-a făcut autopsia, iar trupul apoi a fost predat familiei sâmbătă, a transmis Biroul Procurorului General într-un scurt comunicat.

Certificatul de deces mai menționează că Oseguera Cervantes urma să fie îngropat, o procedură standard în cazurile de moarte violentă, pentru ca autoritățile să poată strânge și, la nevoie, să reanalizeze dovezi medico-legale în viitor. Documentul nu indică însă unde urma să aibă loc înmormântarea.

Uciderea lui a declanșat un val de violențe în aproximativ 20 de state. Peste 70 de persoane au murit în operațiunea militară și violențele care au urmat.

Guvernul a spus că operațiunile de securitate continuă împotriva altor membri de rang înalt ai cartelului.

În Mexic, înmormântările marilor traficanți de droguri sunt adesea învăluite în mister, iar susținătorii lor profită de asta pentru a-i transforma în personaje „legendare”. La doar câteva ore după moartea lui „El Mencho”, apăruseră deja cântece-balada despre el.

În Culiacán, în statul vecin Sinaloa, cunoscut ca bază a unui cartel cu același nume, există un cimitir renumit pentru criptele și mausoleele luxoase ale unor foști capi ai lumii interlope, precum Ignacio Coronel (un vechi asociat al lui „El Mencho”) și Arturo Beltrán Leyva.