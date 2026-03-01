1 minut de citit Publicat la 15:51 01 Mar 2026 Modificat la 15:51 01 Mar 2026

Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați. FOTO: Profimedia Images

Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor acoperi costurile de cazare, masă și reprogramare a zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați, afectați de tensiunile regionale și de închiderea spațiului aerian, se aată într-o scrisoare trimisă de autoritățile din Abu Dhabi către managerii hotelurilor.

Călătoriile către și dinspre Orientul Mijlociu sunt afectate de sâmbătă, iar companiile aeriene au anulat zborurile în zonele cheie, care au devenit ținta represaliilor iraniene pentru găzduirea unor baze militare americane.

Compania aeriană Etihad Airways a comunicat duminică dimineață că operațiunile sale continuă să fie afectate, zborurile către și dinspre Abu Dhabi fiind suspendate până pe 2 martie, din cauza închiderilor spațiului aerian regional care afectează serviciile. Emiratele Arabe Unite (EAU) au luat sâmbătă măsura de închidere parțială a spațiului său aerian.

Qatar Airways, o altă companie aeriană din Golf, a anunțat duminică într-o actualizare că operațiunile sale de zbor rămân suspendate temporar din cauza închiderii spațiului aerian qatarez. A anunțat că noi informații vor fi date luni.

Alte companii aeriene care au anulat zboruri sunt Lufthansa, Air France, British Airways, Air India și Turkish Airlines.

Lufthansa a anunțat suspendarea zborurilor către Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil și Teheran până pe 7 martie, invocând situația actuală din Orientul Mijlociu.

Zborurile nu sunt operate în prezent către și dinspre Dubai, după ce aeroporturile din Dubai au închis ieri operațiunile pe principalele aeroporturi.

Imaginile de sâmbătă au arătat pasageri grăbindu-se să iasă din pasajele pline de fum de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB), cel mai aglomerat aeroport.

Iranul, Irakul, Kuweitul, Israelul, Bahrainul și Qatarul și-au închis spațiile aeriene, în timp ce țările vecine au impus restricții. Monitorizarea în timp real de la FlightRadar24 arată că companiile aeriene au fost nevoite să redirecționeze și să anuleze serviciile.

Închiderea spațiului aerian iranian a fost prelungită cel puțin până pe 3 martie, cu posibilitatea unor prelungiri ulterioare, conform unei noi „Notificări către aviatori” (NOTAM), a arătat FlightRadar24.

Site-ul de urmărire a zborurilor FlightAware a arătat că, duminică, că 7.716 zboruri au fost întârziate și 2.280 au fost anulate la nivel global.