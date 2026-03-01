Presa din Iran: Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad ar fi fost şi el omorât într-un atac aerian asupra Teheranului

Fostul lider al Iranului, președintele Mahmoud Ahmadinejad. Foto: Getty Images

Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad ar fi fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului. Televiziunea iraniană relatează că Amadinejad, considerat cândva unul dintre cei mai înverșunați dușmani ai statului Israel, a fost omorât şi el în atacuri ale Israelului și Statelor Unite, notează YNetGlobal.

Presa iraniană a relatat, duminică după-amiază, că fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, considerat cândva unul dintre cei mai înverșunați adversari ai Israelului, a fost, de asemenea, ucis în atacurile israeliene și americane. Conform rapoartelor, Ahmadinejad „a fost ucis împreună cu gărzile sale de corp într-un atac cu rachete".

Ahmadinejad, preşedinte în Iran în perioada 2005-2013

Ahmadinejad a fost președintele Iranului timp de opt ani, din 2005 până în 2013, iar în această perioadă a devenit imaginea publică a programului nuclear iranian și a sfidării Teheranului față de Occident.

El a amenințat frecvent cu distrugerea Israelului și a făcut remarci antisemite în mod deschis, câștigând notorietate ca negaționist îndrăzneț al Holocaustului. De asemenea, a atras ridiculizarea pe scară largă în Occident pentru o serie de declarații controversate, inclusiv în timpul unei vizite la New York pentru Adunarea Generală a ONU, când a declarat în fața unui public de la Universitatea Columbia că nu există homosexuali în Iran.

Când Ahmadinejad a fost reales în 2009 pentru un al doilea mandat, regimul iranian a fost acuzat de trucarea votului în favoarea sa. Proteste în masă au izbucnit în toată țara, cerând răsturnarea guvernării ayatollahilor, în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Mișcarea Verde. Revolta a fost întâmpinată cu o represiune violentă din partea forțelor regimului, soldată cu zeci de morți și sute de închiși.