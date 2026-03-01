Andrei Muraru: Noi, românii, știm ce înseamnă un regim care își ține poporul captiv prin frică. Susțin acțiunea militară anti-Teheran

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. Sursa foto: Antena 3 CNN



Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat, duminică, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, că "regimul de la Teheran a avut 47 de ani să arate ce reprezintă, dar a urmat un drum similar" celui pe care l-a avut dictatura Ceauşescu în ţara noastră. "Statele Unite și Israelul sunt aliați și prieteni apropiați ai României. Împărtășim cu toții valorile fundamentale ale lumii libere", a afirmat Muraru.

"Noi, românii, știm ce înseamnă un regim care își ține poporul captiv prin frică. Am trăit sub dictatura lui Ceaușescu. Am văzut cum un stat poate transforma ideologia în instrument de control, cum opoziția este redusă la tăcere, cum libertatea devine un privilegiu periculos. Am văzut cum propaganda încearcă să mascheze abuzul, iar represiunea devine metodă de guvernare.

Regimul de la Teheran a avut 47 de ani să arate ce reprezintă, dar a urmat un drum similar. O teocrație transformată în autocrație și cleptocrație. O putere care și-a redus propriul popor la tăcere, prin frică și represiune. Zeci de ani de violență, destabilizare regională și rețele care au alimentat conflicte dincolo de granițele sale. Doar în acest an, zeci de mii de iranieni inocenți au fost uciși mișelește pentru că au protestat împotriva conducătorilor tiranici.

Același regim a ales să sprijine militar Kremlinul în războiul brutal împotriva Ucrainei. Dronele iraniene au lovit orașe ucrainene și au prelungit suferința în Europa. România nu a fost ocolită de această alianță malignă. Acest lucru nu poate fi ignorat", a postat Muraru pe Facebook.

Acesta a punctat că susține acțiunea militară a celor două state împotriva regimului de la Teheran:

"Statele Unite și Israelul sunt aliați și prieteni apropiați ai României. Împărtășim cu toții valorile fundamentale ale lumii libere.

De aceea, susțin acțiunea militară a celor două state împotriva regimului de la Teheran.

Mă rog pentru militarii americani și israelieni care își îndeplinesc misiunea în aceste zile dificile. În același timp, sper ca fiecare pas făcut să reducă suferința civililor nevinovați".