Prima reacţie a Chinei după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Beijingul cere „oprirea imediată a acțiunilor militare”

1 minut de citit Publicat la 19:07 01 Mar 2026 Modificat la 19:34 01 Mar 2026

Ayatollahul Ali Khamenei a murit după bombardamentele din Teheran. FOTO colaj Getty Images / Profimedia Images

China a „condamnat ferm”, duminică, uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor SUA-Israel contra Iranului, cerând „oprirea imediată a acțiunilor militare”, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Moartea lui Khamenei reprezintă „o încălcare gravă a suveranității și a securității Iranului, o ignorare a obiectivelor și a principiilor Cartei Națiunilor Unite și a normelor fundamentale ale relațiilor internaționale”, a transmis diplomația chineză.

Această condamnare vine la scurt timp după ce presa de stat din China a relatat despre un apel telefonic între șeful diplomației chineze, Wang Yi, și Serghei Lavrov.

În cursul acestei discuții, Wang Yi a declarat că „asasinarea flagrantă a unui lider suveran și incitarea la o schimbare de regim” din partea SUA și a Israelului sunt „inacceptabile”.

Alte reacții internaționale

La rândul său, prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a declarat că uciderea lui Ali Khamenei este o „încălcare” a dreptului internațional.

„Poporul pakistanez este alături de cel iranian în acest moment de doliu și tristețe și prezintă condoleanțele sale cele mai sincere” pentru moartea lui Khamenei, a scris el pe Twitter.

„De asemenea, Pakistanul își exprimă îngrijorarea față de încălcarea normelor de drept internațional”, a adăugat Sharif.

Coreea de Nord a calificat, duminică, drept „ilegale” loviturile SUA-Israel contra Iranului, afirmând că ele arată natura de „bătăuș” a SUA și Israelului.

„Republica Populară Democrată Coreeană (numele oficial al dictaturii nord-coreene) condamnă în termenii cei mai puternici actul de bătăuș nerușinat comis de SUA și Israel”, a afirmat un purtător de cuvânt al diplomației lui Kim. Potrivit acestuia, SUA și Israel au ales să „abuzeze de forța militară pentru a-și satisface ambițiile egoiste și hegemonice”.