Gardienii Revoluției au susținut că au lovit portavionul USS Lincoln cu rachete balistice. Armata SUA îi contrazice

<1 minut de citit Publicat la 18:13 01 Mar 2026 Modificat la 18:13 01 Mar 2026

Foto: Twitter/@CENTCOM

Gardienii Revoluției din Iran (IRGC) au transmis că au țintit portavionul american USS Abraham Lincoln aflat în Golf, după moartea ayatollahului. Armata SUA dezminte susținerile iranienilor și spun că portavionul nu a fost lovit, însă.

„Portavionul american Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete balistice”, au afirmat Gardienii Revoluției într-un comunicat publicat de presa locală.

Ei au amenințat că „pâmântul și marea vor deveni tot mai mult cimitirul agresorilor teroriști”.

Susținerea Gardienilor Revoluției este dezmințită de armata americană, care informează într-un mesaj pe Twitter că portavionul nu a fost lovit de nicio rachetă balistică.

„IRGC-ul iranian susține că a lovit USS Abraham Lincoln cu rachete balistice. MINCIUNĂ.

Lincoln nu a fost lovit. Rachetele lansate nici măcar nu s-au apropiat. Lincoln continuă să lanseze aeronave în sprijinul campaniei neobosite a CENTCOM de apărare a poporului american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian”, transmite armata SUA

?Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026