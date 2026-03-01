Culisele operațiunii de lichidare a lui Khamenei. CIA a aflat de o adunare a liderilor iranieni. Apoi a lovit Israelul

CIA a localizat cu precizie unde se afla liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, chiar înaintea loviturii lansate de SUA și Israel. FOTO: Profimedia Images

CIA a localizat cu precizie unde se afla liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, chiar înaintea loviturii lansate de SUA și Israel. Informația, descrisă de oficiali ca fiind „extrem de exactă”, a influențat direct momentul atacului și a schimbat planul inițial care viza un atac noaptea, scrie The New York Times, citând surse familiarizate cu situația.

CIA îl urmărea pe ayatollahul Khamenei de luni de zile, și a documentat locurile în care se afla și tiprarul diplasărilor sale, potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea. Apoi, agenția a aflat că o reuniune a unor oficiali iranieni de rang înalt urma să aibă loc sâmbătă dimineața, într-un complex de conducere din inima Teheranului. Cel mai important, CIA a aflat că liderul suprem urma să fie prezent.

Statele Unite și Israelul au decis să schimbe momentul atacului, parțial pentru a profita de noile informații, potrivit unor oficiali care cunosc deciziile luate.

Informația a oferit o fereastră de oportunitate astfel ca cele două țări să îi elimine pe unii oficiali iranieni de top și să îl ucidă pe Khamenei.

Înlăturarea remarcabil de rapidă a liderului suprem al Iranului a fost rezultatul colaborării strânse și a schimbului de informații dintre Statele Unite și Israel în perioada de dinaintea atacului, precum și nivelul avansat de informații pe care cele două țări le aveau despre conducerea iraniană, mai ales în urma războiului de 12 zile de anul trecut. Operațiunea a evidențiat, totodată, eșecul liderilor Iranului de a lua măsuri suficiente pentru a evita să se expună într-un moment în care atât Israelul, cât și SUA trimiseseră semnale clare că se pregătesc de război.

CIA a transmis Israelului informațiile sale, care ofereau date extrem de precise despre poziția ayatollahului Khamenei, potrivit unor persoane informate asupra acestor date.

Israelul, folosind informații furnizate de SUA și propriile sale surse, urma să execute o operațiune pe care o pregătea de luni de zile: uciderea țintită a liderilor de vârf ai Iranului.

Guvernele Statelor Unite și Israelului, care plănuiseră inițial să lanseze lovitura noaptea, au decis să schimbe momentul atacului pentru a profita de informația despre reuniunea de sâmbătă dimineața din complexul guvernamental din Teheran.

Liderii urmau să se întâlnească în zona în care se află birourile președinției iraniene, ale liderului suprem și ale Consiliului Național de Securitate al Iranului.

Israelul stabilise că la reuniune urmau să participe oficiali de top din zona apărării, inclusiv Mohammad Pakpour, comandantul-șef al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice; Aziz Nasirzadeh, ministrul apărării; amiralul Ali Shamkhani, șeful Consiliului Militar; Seyyed Majid Mousavi, comandantul Forței Aerospațiale a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice; Mohammad Shirazi, adjunctul ministrului informațiilor; și alții.

Operațiunea a început în jurul orei 6:00 dimineața în Israel, când avioane de vânătoare au decolat de la bazele lor. În atac nu au fost implicate multe aeronave, însă acestea erau înarmate cu muniții cu rază lungă de acțiune și de mare precizie.

La două ore și cinci minute după decolare, în jurul orei 9:40 dimineața, ora Teheranului, rachetele cu rază lungă au lovit complexul. În momentul atacului, în una dintre clădirile complexului se aflau oficiali de rang înalt din securitatea națională a Iranului. Khamenei era într-o altă clădire din apropiere.

„Lovitura din această dimineață a fost executată simultan în mai multe locații din Teheran, în una dintre acestea fiind reuniți membri de rang înalt ai eșalonului politico-securitar al Iranului”, a scris un oficial al apărării israeliene într-un mesaj văzut de The New York Times.

Oficialul a spus că, în ciuda pregătirilor Iranului pentru război, Israelul a reușit să obțină „surpriză tactică” prin atacul asupra complexului.

Casa Albă și CIA au refuzat să comenteze.