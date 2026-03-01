VIDEO Primul petrolier atacat în Strâmtoarea Ormuz. Patru persoane au fost rănite, anunță Oman

1 minut de citit Publicat la 13:38 01 Mar 2026 Modificat la 13:39 01 Mar 2026

Primul petrolier atacat în Strâmtoarea Ormuz. Patru persoane au fost rănite, anunță Oman. FOTO X Visegrád 24

Un petrolier a fost atacat în largul coastei Musandam, în Strâmtoarea Ormuz. Patru persoane au fost rănite, iar toți cei 20 de membri ai echipajului au fost evacuați, potrivit Centrului de Securitate Maritimă din Oman, citat de Euronews.

Primul atac împotriva unei nave din Strâmtoarea Ormuz a avut loc duminică dimineață.

BREAKING:



Iran has attacked the Palau-flagged oil tanker Skylight as it was passinf through the Strait of Hormuz right off the coast of Oman.



4 sailors wounded in the attack. The entire crew has been evacuated. pic.twitter.com/wDX5X2czq6 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Centrul de Securitate Maritimă din Oman a anunțat că un petrolier numit Skylight, care arbora pavilionul Republicii Palau, a fost vizat la aproximativ 9,26 kilometri nord de portul Khasab.

Într-o declarație distribuită pe X, autoritățile din Oman au confirmat că la bord se aflau 20 de membri ai echipajului, inclusiv 15 de cetățenie indiană și 5 de cetățenie iraniană, și că toți au fost evacuați.

Potrivit primelor informații, cel puțin patru persoane au fost rănite și au fost transferate pentru a primi îngrijiri medicale.

Nu a fost confirmat cine a atacat nava.

Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a afirmat, sâmbătă, că navele au primit transmisii VHF de la Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC) în care se spunea că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, relatează Times of Israel.

Strâmtoarea Ormuz este cea mai importantă rută de export de petrol din lume, care leagă cei mai mari producători de petrol din Golf, precum Arabia Saudită, Iran, Irak și Emiratele Arabe Unite, cu Golful Oman și Marea Arabiei.

Iranul nu a confirmat oficial niciun astfel de ordin. Teheranul a amenințat de ani de zile că va bloca calea navigabilă îngustă ca represalii pentru orice atac asupra Republicii Islamice.