Incendiu într-un bloc din Teleorman: 10 persoane au fost evacuate, pompierii intervin cu trei autospeciale

Un număr de zece persoane au fost evacuate dintr-un bloc din municipiul Turnu Măgurele, unde duminică la prânz a izbucnit un incendiu la o garsonieră situată la etajul 8, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.

Potrivit sursei citate, pentru gestionarea acestei situaţii de urgenţă, la faţa locului au intervenit trei echipaje de pompieri, cu trei autospeciale de stingere şi un echipaj SAJ Teleorman, cu o ambulanţă.

„La sosirea forţelor de intervenţie, focul se manifesta în interiorul garsonierei, generalizat, cu degajare mare de fum pe casa scării, fără victime surprinse în interior. Pentru a fi în afara oricărui pericol, salvatorii noştri au evacuat din apartamentele aflate la etajele 8, 9 şi 10 un număr de 10 persoane, dintre care doi copii.

O persoană adultă, cu atac de panică, a fost asistată de echipajul medical, însă a refuzat să meargă la spital. Incendiul a fost localizat şi lichidat rapid, la nivelul garsonierei, unde flăcările au distrus întregul mobilier, aparatura electrocasnică şi mai multe materiale textile”, transmite ISU Teleorman.

Pentru evacuarea fumului de pe casa scării, pompierii au acţionat cu electroventilatoarele din dotarea autospecialelor de intervenţie.

La scurt timp după stingerea focului, toţi locatarii evacuaţi s-au putut reîntoarce în apartamente.

Din primele verificări efectuate pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu, a reieşit că focul a fost generat de o ţigară nestinsă corespunzător, care a căzut pe materialele textile.