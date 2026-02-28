Patru gospodării din Giurgiu au fost inundate după topirea zăpezii. Traficul rutier pe DJ 412A a fost restricționat

Suprafaţa inundată este de aproximativ 10.000 mp / sursă foto: ISU Giurgiu

Patru gospodării din localitatea Popeşti au fost inundate în urma topirii zăpezii de pe câmp, suprafaţa afectată fiind de circa 10.000 de metri pătraţi, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.

„Pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti şi Detaşamentului Giurgiu acţionează, încă de ieri, pentru evacuarea apei din patru gospodării din localitatea Popeşti, ce aparţine de oraşul Mihăileşti. Apa provine din topirea zăpezii de pe câmp, fiind folosite trei motopompe, două dintre acestea de mare capacitate. Suprafaţa inundată este de aproximativ 10.000 mp”, a transmis ISU sâmbătă.



Pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunii de evacuare a apei, autorităţile din Giurgiu au dispus restricţionarea traficului rutier pe DJ 412A, între localităţile Adunaţii Copăceni şi Mihăileşti, sâmbătă, până la ora 22:00.

„Menţionăm că dispozitivele de intervenţie folosite pentru evacuarea apei traversează partea carosabilă. Recomandăm participanţilor la trafic să respecte restricţiile instituite şi indicaţiile autorităţilor din teren”, au precizat cei de la ISU Giurgiu.