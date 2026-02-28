Anunțul ministrului de Externe, după atacul SUA și Israel asupra Iranului. Țoiu: „Câteva sute de români se află în Iran”

Oana Țoiu spune că recomandarea este ca oamenii să stea în zone de siguranță / sursă foto: Profimedia Images

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat sâmbătă dimineață, la Antena 3 CNN, că, în Iran, „comunitatea de români este de câteva sute de persoane” și că „toți sunt în legătură directă cu autoritățile române”, după ce Israelul și SUA au lansat un atac preventiv asupra Iranului. În Israel, au fost înregistrate mai puțin de zece solicitări de asistență consulară, a mai adăugat aceasta.

Întrebată dacă s-au primit solicitări de plecare din partea românilor din Iran, Oana Țoiu a răspuns că:

„Noi, așa cum știți, am ridicat alerta de călătorie și am pus la dispoziția românilor din Iran asistență consulară încă de la începutul anului, așa că o bună parte dintre cei care au cerut sprijin pentru întoarcerea acasă l-au primit deja.

În acest moment, comunitatea de români din Iran este de câteva sute de persoane. Toți sunt în legătură directă cu echipa noastră. Noi am retras personalul neesențial din Iran, dar asta înseamnă familiile diplomaților și personalul administrativ. A rămas o echipă care este la dispoziția românilor de acolo pentru asistența consulară necesară.

În acest moment este foarte important și ce se întâmplă în Israel. Ieri am aprobat retragerea personalului neesențial din Israel, dar rămâne la dispoziția românilor acolo atât ambasadorul, cât și o echipă consulară care să poată să asigure asistența consulară necesară”, a declarat Oana Țoiu.

În ceea ce privește situația din Israel, unde spațiul aerian a fost închis, șefa diplomației române a precizat că a fost aprobată retragerea personalului neesențial, însă ambasadorul și echipa consulară rămân la post.

„În acest moment, recomandarea este să stea în zone de siguranță. Există o recomandare fermă să nu meargă mai aproape de 1 km de liniile de demarcație de graniță. Sunt însă două puncte de frontieră deschise în acest moment și urmează să fie deschise, cel mai probabil, încă două puncte de trecere a frontierei terestre mâine, pentru că, așa cum știți, astăzi este sâmbătă și asta afectează și programul de lucru în Israel al autorităților publice.

În acest moment, din perspectiva cererilor consulare, tocmai am discutat cu colegii noștri de acolo, sunt relativ puține, sub 10 cereri de asistență consulară au venit în Israel de dimineață până acum, însă cu această ocazie reamintesc cetățenilor care se uită la emisiune și care poate au prieteni sau rude în Israel că este foarte important ca aceștia să notifice consulatul și ambasada despre prezența lor pe teritoriul Israelului, astfel încât să putem și noi să-i contactăm în cazul în care este necesar, în situații de urgență.

Există, de asemenea, și aplicația Călătorește informat. De ce menționez această aplicație? Pentru că prin intermediul ei, oriunde în lume, dar în acest caz vorbim specific de Iran și Israel, putem și noi să trimitem direct notificări pe măsură ce sunt informații.

Recomandarea rămâne să fie urmărite canalele oficiale și ale autorităților”, a mai explicat aceasta.

De asemenea, aceasta a mai fost întrebată dacă Ministerul de Externe are informații despre reședința românilor din Iran, în cazul în care va fi nevoie de o evacuare urgentă.

„Fiind o comunitate relativ mică, o bună parte dintre familiile de români din Iran, inclusiv familiile mixte, sunt în legătură cu consulatul nostru și știm unde au reședința”, a încheiat ministra Oana Țoiu.

Israelul și SUA au lansat un atac preventiv asupra Iranului, sâmbătă dimineață. În Ierusalim, sirenele de alarmă sună în cazul unei riposte iraniene.

Președintele Donald Trump a confirmat, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, că Statele Unite au început o campanie militară în Iran.

Într-un videoclip publicat pe Truth Social, președintele Donald Trump spune că armata Statelor Unite a început „operațiuni majore de luptă în Iran”.