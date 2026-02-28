Fostul șah al Iranului îndeamnă oamenii să iasă în stradă: Forțele de securitate să se alăture, altfel se vor prăbuși cu Khamenei

Fostul șah al Iranului îndeamnă oamenii să iasă în stradă. Foto: Profimedia Images

Fostul șah al Iranului, Reza Pahlavi, i-a îndemnat sâmbătă pe iranieni să se pregătească să se întoarcă în stradă, în contextul „prăbușirii” Republicii Islamice, și a cerut armatei, poliției și forțelor de securitate ale țării să se alăture la ceea ce a descris ca un efort pentru o tranziție „stabilă și sigură”.

Într-un mesaj adresat iranienilor, Pahlavi a declarat că momentul reluării protestelor este aproape, dar a îndemnat oamenii ca acum să stea acasă, să-și păstreze calmul și să fie pregătiți să se mobilizeze atunci când va da ceea ce a spus că vor fi instrucțiuni precise.

El a declarat că forțele de securitate au jurat să protejeze Iranul și poporul său, nu Republica Islamică și liderii săi, avertizând că se vor „prăbuși” alături de liderul suprem Ali Khamenei și de regimul actual dacă nu își schimbă tabăra.

Pahlavi a descris, de asemenea, acțiunea SUA împotriva Iranului drept o „intervenție umanitară” care vizează aparatul de represiune al Republicii Islamice, mai degrabă decât națiunea iraniană, și a făcut apel la președintele american Donald Trump să dea dovadă de maximă prudență pentru a proteja civilii.

„Asistența pe care președintele Donald Trump a promis-o poporului curajos al Iranului a sosit acum. Aceasta este o intervenție umanitară, iar ținta ei este Republica Islamică, aparatul său represiv și mașina sa de ucis. Dar, chiar și cu sosirea acestui ajutor, victoria finală va fi realizată de noi, cu propriile mâini. Noi, poporul Iranului, vom duce la bun sfârșit această luptă finală. Timpul de a reveni în stradă este aproape.”, a spus Pahlavi.