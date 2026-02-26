Cine e actorul suspectat de DIICOT că ar fi unul dintre liderii reţelei de droguri de la clubul The Buddhist. S-au găsit sacoşe cu bani

Vlad Marinescu, unul dintre principalii suspecţi vizaţi de ancheta DIICOT la clubul The Buddhist. Sursa colaj foto: Facebook/Vlad Marinescu & captură video Antena 3 CNN

Actorul Vlad Marinescu, cunoscut pentru rolurile jucate în mai multe seriale TV, ar fi unul dintre liderii reţelei de droguri care activa la clubul The Buddhist, unde procurorii DIICOT au descins joi dimineaţa. Prejudiciul depăşeşte 19 milioane de lei, bani care ar fi fost transferaţi iniţial către o fundaţie şi prin alte firme pentru a nu fi depistaţi, dar şi pentru a se pierde urma sumelor. Mascaţii au făcut astăzi percheziţii şi la alte adrese din Capitală, dar şi în judeţele Ilfov, Ialomița şi Constanța. În localul aflat în centrul vechi al Bucureştiului s-au găsit sacoşe pline cu bani şi cocaină.

Vlad Marinescu este acuzat că ar fi condus gruparea alături de patronul clubului The Buddhist din București, potrivit anchetatorilor. Mai mult, el ar fi principal beneficiar al sumelor de bani obţinute din activităţile ilegale.

Victimele traficanţilor ajungeau în localul aflat în Sectorul 5 al Capitalei în urma unor anunţuri de angajare, care erau postate atât pe pagina oficială a clubului, dar şi pe alte reţele sociale. La scurt timp după ce deveneau angajate, cu promisiunea că vor lucra ca dansatoare, în realitate, ajungeau să fie puse să întreţină relaţii sexuale cu clienţii de la The Buddhist.

Unele dintre tinere ar fi fost obligate să realizeze încasări de 600 de lei pe zi, iar dacă această sumă nu era obţinută, ele ar fi avut datorii şi sumele ar fi fost recuperate ulterior din alte activităţi.

În timpul descinderilor de astăzi, unul dintre suspecţi ar fi fost prins în flagrant cu 17 doze de substanţe interzise, mai exact: cocaină. Iar surse apropiate anchetei au spus că unul dintre lideri ar fi fost ridicat de poliţişti în timp ce se afla la masă cu Adrian Minune.

Datele autorităţilor arată că rețeaua de proxenetism şi-a desfăşurat activitatea din 2018 până în prezent, iar în tot acest timp, zeci de tinere au fost exploatate în clubul situat în centrul vechi al Bucureştiului.

Conform Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), prejudiciul depăşeşte 19 milioane de lei, bani care ar fi fost transferaţi iniţial către o fundaţie şi prin alte firme pentru a nu fi depistaţi, dar şi pentru a se pierde urma sumelor.

Din club au fost ridicate documente şi alte probe care vor fi verificate de autorităţi, iar audierile continuă în această după-amiază.