Un bărbat a ocupat ilegal un bloc din centrul oraşului Florenţa, apoi a început să închirieze apartamentele

O clădire de centrul oraşului Florenţa a fost ocupată abuziv, apoi apartamentele au fost închiriate folosindu-se contracte false. FOTO: Getty Images

O clădire din centrul oraşului Florenţa, Italia, era nelocuită, aşa că un bărbat a avut ideea de a o ocupa abuziv, apoi a început să închirieze apartamentele folosind contracte false. În final autorităţile au organizat evacuarea.

Un bărbat a ocupat abuziv o întreagă clădire, aflată în centrul oraşului Florenţa, declarându-se proprietar și închiriind apoi toate apartamentele pe baza unor contracte false către aproape 20 de persoane, inclusiv familii, cupluri și chiar studenți, relatează La Repubblica.

Imobilul, o clădire elegantă, cu o curte interioară, aparține unei femei care locuiește în străinătate. Proprietatea era nelocuită de mai mulți ani. Potrivit mai multor persoane, spre sfârșitul primăverii și începutul verii, ușile au fost forțate și o persoană a intrat. Intrusul, care a fost ulterior cercetat, nu a ocupat doar câteva camere, ci a decis să transforme totul într-o afacere profitabilă.

Astfel a început să subînchirieze spațiile interioare. Apartamentele, atât de la parter, cât și de la primul etaj, au fost închiriate contra cost mai multor cetățeni străini, inclusiv celor din Albania și mai multor cetăţeni sud-americani, dar și italienilor. Pentru a da aparența legalității, proprietarul neautorizat i-a pus și să semneze contracte de închiriere false.

Situaţia a continuat așa timp de luni de zile, până când proprietara a descoperit că locuința ei era plină de oameni pe care nu-i mai văzuse niciodată. Între timp, încuietorile clădirii fuseseră schimbate. Aşa că proprietara de drept a depus o plângere, apoi a așteptat, mai ales că se pare că trebuia să plătească și niște facturi. Ulterior, la cererea parchetului din Florența, poliția a primit autorizația de a evacua clădirea.

Mai mulți poliţişti au intrat în clădire și au început treptat să o evacueze, după ce, în prealabil, cei dinăuntru fuseseră anunţaţi despre situaţia ilegală. La faţa locului a sosit şi proprietara. Cel care ocupase ilegal clădirea şi care închiriase apartamentele cu documente false nu locuia acolo și nu a fost găsit înăuntru.

Chiriaşii care locuiau în clădire de luni de zile au declarat forțelor de ordine că nu știau despre ilegalitatea situației. Aceştia credeau, conform celor declarate, că închiriaseră apartamentele legal și că plăteau chiria lunară. Ușile și porțile clădirii au fost în cele din urmă sigilate cu ordine de sechestru preventiv.