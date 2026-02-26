Șeful unei companii din China și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari. Imagini virale cu oamenii cărând teancurile de bani

Șeful unei companii din China și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari. FOTO: South China Morning Post

Șeful unei companii din China a ajuns viral pe rețelele sociale după ce și-a premiat angajații cu 180 de milioane de yuani (aproximativ 26 de milioane de dolari). Bonusurile de final de an au fost date după un profit de 270 de milioane de yuani.

Pe 13 februarie, Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. a organizat gala anuală a companiei, eveniment în cadrul căruia au fost distribuite pe loc peste 60 de milioane de yuani (aproximativ 8,7 milioane de dolari) sub formă de bonusuri în numerar, scrie South China Morning Post.

La eveniment au fost amenajate 800 de mese de banchet pentru aproximativ 7.000 de persoane.

Angajații au fost invitați pe scenă pentru a-și primi recompensele și au numărat singuri banii. Puteau lua acasă orice sumă pe care reușeau să numere. În videoclipurile postate online, angajații pot fi văzuți numărând bani întinși pe mese lungi, în timp ce alții urcă pe scenă cu brațele pline de teancuri de bancnote, unii abia reușind să le țină.

În timpul galei, patronul Cui Peijun s-a adresat departamentului financiar, spunând: "Credeți că a crescut prețul aurului? În anii trecuți am dat coliere și inele. Aduceți banii și dați tuturor încă 20.000 de yuani (aprox. 2.800 de dolari)".

Incluzând și bonusurile distribuite online, plățile totale de final de an au depășit 180 de milioane de yuani. Profitul companiei pentru 2025 a fost raportat la 270 de milioane de yuani, ceea ce înseamnă că aproape 70% din profit a fost împărțit între cei 7.000 de angajați.

Compania a fost înființată în septembrie 2002. Este producător și furnizor de servicii pentru macarale și produse de manipulare a materialelor, cu operațiuni în peste 130 de țări la nivel global.

Cui Peijun deține aproximativ 98,88% din acțiunile companiei.

În 2024, compania a înregistrat un profit net de 260 de milioane de yuani (aproximativ 38 de milioane de dolari), din care 170 de milioane de yuani au fost distribuite angajaților. În martie anul trecut, de Ziua Internațională a Femeii, compania a acordat aproape 1,6 milioane de yuani (aproximativ 230.000 de dolari) ca bonusuri pentru 2.000 de angajate.

Obiceiul de a oferi frecvent bani și beneficii angajaților l-a făcut pe Cui să fie supranumit de internauți "șeful căruia îi place cel mai mult să dea bani". În replică, Cui a declarat: "Nu e că îmi place să dau bani, dar tinerii sunt împovărați de credite auto și ipoteci, iar orice ajutor pe care îl putem oferi contează".

Gesturile lui Cui au stârnit invidie în rândul internauților chinezi.

Un utilizator a comentat: "Acesta este adevăratul Zeu al Bogăției printre oameni. Sperăm să existe mai multe companii și antreprenori ca el".

Altul a spus: "Nu e asta mai eficient decât publicitatea? Tratează-ți angajații bine și vor munci mai mult, cu calitate garantată. Un astfel de șef merită să fie numit un model național".

Un al treilea a adăugat: "E cu adevărat șeful de vis al altcuiva. Cu un bonus de final de an ca acesta, cine n-ar vrea să lucreze acolo?".