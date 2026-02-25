Organizatorul Miss Italia vrea să o dea în judecată pe una dintre cântăreţele favorite de la Festivalul Sanremo

Organizatorii concursului de frumuseţe contestă „utilizarea necorespunzătoare a numelui Miss Italia” de către cântăreaţa italiană Dittonellapiaga. Sursa foto: captura Instagram/ditonellapiaga

Organizatorii concursului Miss Italia amenință cu acțiuni în justiție împotriva cântăreţei Ditonellapiaga, una dintre favoritele de la festivalul de muzică de la Sanremo care se desfăşoară zilele acestea în Italia. Motivul este că albumul cântăreței care concurează la Sanremo şi care va fi lansat pe 10 aprilie, se intitulează „Miss Italia”, iar conținutul cântecului omonim, inclus pe album (dar încă nelansat), „aduce atingere demnității și onoarei fetelor care participă la concurs”, au declarat repzentanţii Miss Italia într-un comunicat.

Mai exact, organizatorii concursului de frumuseţe contestă „utilizarea necorespunzătoare a numelui Miss Italia”, rezultând într-un comportament care „dăunează grav drepturilor exclusive asociate cu numele, precum și a imaginii și a reputației concursului și a participanților săi”. Din aceste motive, au mai adăugat aceştia, concursul „i-a mandatat pe avocații Pieremilio Sammarco și Vincenzo Larocca să ia cele mai potrivite măsuri legale pentru a împiedica utilizarea în continuare a titlului Miss Italia și pentru a obține despăgubiri pentru daunele suferite și care vor fi suferite”.

Această controversă a lăsat-o destul de surprinsă pe Ditonellapiaga, care s-a clasat marţi seară printre primii cinci concurenţi cu piesa sa „Che fastidio!”: „Nici măcar nu știu dacă au auzit piesa; nu a fost lansată încă”, a comentat ea în această dimineață la o conferință de presă la Teatrul Ariston, unde se desfăşoară festivalul, relatează Corriere della Sera. „În afară de asta, acestea sunt chestiuni juridice și nu cunosc jargonul juridic. Oamenii care trebuie să se ocupe de ele se vor ocupa de ele. Ideea principală a albumului este relația cu canoanele și frumusețea. Speram la puțină ironie; acesta este spiritul meu”.

Ditonellapiaga, numele de scenă al Margheritei Carducci, a precizat: „Versurile sunt inedite; nimeni nu a insultat pe nimeni. Este vorba despre mine și despre relația mea cu perfecțiunea. Nu am spus că fetele participante la concursul de frumuseţe sunt disperate; vorbesc despre mine și despre relația mea cu perfecțiunea. Nu am spus niciodată că Miss Italia este disperată; versurile sunt despre ascunderea disperării prin machiaj.”

Patrizia Mirigliani, amfitrioana Miss Italia, i-a răspuns apoi cântăreţei, revendicând dreptul de proprietate asupra mărcii: „Este o marcă de familie și comercială. Așadar, numirea unui album «Miss Italia» fără a ne comunica câtuși de puțin nouă și mie, care sunt proprietara mărcii comerciale, și realizarea unei melodii în interior care dă numele albumului, fără a dezvălui conținutul pe care îl cunosc acum, este motivul pentru care, din respect și pentru a proteja fetele din competiție, am predat totul avocaților mei”, a insistat aceasta, adăugând că nu a găsit alegerea de bun gust.

Versurile cântecului cu același nume nu au fost încă lansate, dar Mirigliani a precizat că le cunoaște: „Ce m-a deranjat la versuri? Faptul că, ca de obicei, există puțină experiență în jurizarea competiției și nu se acordă atenție la ceea ce a realizat și a contribuit competiția de-a lungul anilor, cât de incluzivă a fost și cât de mult a extins limitele frumuseții, făcând-o accesibilă tuturor femeilor. Sunt împotriva stereotipurilor și m-a deranjat ideea de a fi asociată cu ceva ce nu a mai existat în competiție de mult timp”, a spus aceasta. Mirigliani a concluzionat apoi: „Ce i-aș spune lui Ditonellapiaga? Este o fată frumoasă, talentată și demnă, dar când asociezi ceva cu o istorie, ceva care rezonează, trebuie să ai respect pentru ceea ce abordezi.”