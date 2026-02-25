MAI atrage atenția asupra unui fake-news: „Au apărut documente despre modificarea duratei studiilor la școlile de poliție”

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atrag atenţia, miercuri, că în spaţiul public au apărut o serie de documente false privind modificarea duratei studiilor la şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri.
„Semnalăm apariţia pe unele grupuri de pe social media a unor documente false privind modificarea duratei studiilor la şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri.
Documentele şi informaţiile sunt false”, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.
MAI cere populaţiei să nu distribuie astfel de mesaje cu informaţii false.
„Vă rugăm să nu distribuiţi aceste mesaje!”, a mai transmis sursa citată.
Ştiri video recomandate