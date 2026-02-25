Antena 3 CNN Actualitate MAI atrage atenția asupra unui fake-news: „Au apărut documente despre modificarea duratei studiilor la școlile de poliție”

MAI atrage atenția asupra unui fake-news: „Au apărut documente despre modificarea duratei studiilor la școlile de poliție”

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 17:23 25 Feb 2026 Modificat la 17:24 25 Feb 2026
fake news
MAI cere populaţiei să nu distribuie astfel de mesaje cu informaţii false. Foto: Facebook- MAI

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atrag atenţia, miercuri, că în spaţiul public au apărut o serie de documente false privind modificarea duratei studiilor la şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri.

„Semnalăm apariţia pe unele grupuri de pe social media a unor documente false privind modificarea duratei studiilor la şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri.

Documentele şi informaţiile sunt false”, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

MAI cere populaţiei să nu distribuie astfel de mesaje cu informaţii false. 
„Vă rugăm să nu distribuiţi aceste mesaje!”, a mai transmis sursa citată. 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Ministerul Afacerilor Interne fake news documente Şcoli de Poliţie

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close